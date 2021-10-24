葉月美優　飛車小妖精

睇奇幻電影，總會出現各種小妖精，佢哋嘅形象通常都係妖艷誘人，最叻迷惑壯男嚟吸人氣，有時仲叻到曉飛！喺日本寫真界，原來有所謂「妖精派」，佢哋靚得嚟有啲邪氣，同樣可以令男士神魂顛倒，正如今次介紹嘅小妖精葉月美優，更加係索到識飛，但唔使用對翼，而係用電單車！

氣質誘人

日本寫真界會根據女優嘅氣質嚟分類，好似正統派、熟女派、動物系同妖精派，而講起後者，就以仲村美羽最具代表性，佢當年因扮演「女鬼富江」而上位，外表帶點邪氣，近年更下海拍AV！今年25歲嘅葉月美優，五官標緻可人，氣質亦正亦邪，所以被歸入妖精派。至於阿妹嘅身材都好正，34-24-33嘅三圍數字已經說明一切，而且肌膚白滑又鮮嫩，雖然上圍只係C Cup，但只要夾一夾、擠一擠，即刻可以製造出一條有深度嘅乳溝，加埋美尻同長腿，誘人程度唔會輸畀巨乳女優。

與車為伍

葉月美優喺2017年以模特兒身份拍攝硬照同參與網絡活動，翌年獲電單車主題雜誌邀請做模特兒，自此之後與電單車結緣，除咗成日揸車四圍去，仲經常為雜誌、網絡平台、電視台擔任模特兒同主持，為觀眾介紹電單車。最近美優同另一位愛車女優平嶋夏愛合作，共同演出電視節目《刺激STRONG》，終於多個伴一齊飛車喇。另外，美優亦有經營個人視頻，除咗介紹電單車，亦教大家點樣保養同洗靚部車，只可惜佢似乎錫身咗少少，如果可以換埋比堅尼去洗車，相信一定會火速成為話題，令人氣飆升！