游嘉欣奪走初吻　林正峰獻處男床戲

「後生仔」游嘉欣及林正峰因合拍無綫短篇新劇《青年心城之撐起青春》而傳出緋聞，其實二人私下老友鬼鬼，亦有多次做螢幕CP經驗，早已建立深厚友誼兼默契。日前接受東網專訪時，更大方笑談「會否擦出愛火花」話題，他們不諱言謂只享受演繹情侶的工作時刻：「係拍檔嘅火花，同其他人演未必會咁自然、合得嚟，但我哋各有主見成日嗌交，哈哈！」

對於首次擔正做男、女主角，他們坦言收到消息當刻既興奮又緊張，從未想過初入行就獲分派重角，而由選角至竣工只是短短一個月時間，林正峰搞笑說猶如以光速體諒縮短版人生，自爆被游嘉欣奪去螢幕初吻：「雖然係隔住口罩錫，但都好緊張，未試過喺咁多人面前Kiss。」相反女方就顯得輕鬆自在：「有口罩係完全唔緊張、唔擔心，覺得好貼地，好Free咁樣錫咗過去，係佢一睇到劇本就緊張到打畀我。」

不過一山還有一山高，原來林正峰於劇中還有更激烈場口，獻出處男床戲，跟彭翔羚埋身肉博令他大呼無限尷尬：「上半身係除晒衫，個女仔要坐上嚟，仲要我對住個鏡頭做一個高潮嘅樣！我冇諗過咁快！一嚟就已經去到咁入正題，真係好難忘！」又劇透之後會變癱，然後會企番起身，亦有分手情節。至於游嘉欣就被初演成熟、有女人味的OL考起，開拍前不斷向撞名女神偷師：「由細到大都好鍾意鍾嘉欣，覺得佢係好有女人魅力嘅前輩，睇吓佢啲相、平時訪問、言行舉止係點樣。」

講到最深刻難忘事，她直言不得不提煞科日，拍散Shot時竟然發生血光之災，好番後都留有疤痕：「拍番學生時代我坐佢單車尾，第一Take上去嗰陣，我隻腳踭攝咗落去個車轆度，跟住成忽皮冇咗，跟住即刻爆血，搞到成隻襪都係。」林正峰解釋因為是舊款單車，結構問題易失平衡，一用力踩左搖右擺就嚇親對方：「佢一驚個自然反應就會縮，即刻攝咗個轆度，真係超內疚！嗰場戲仲要無限輪迴咗廿幾次，佢一直忍住好叻！」