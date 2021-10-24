炎明熹人氣蓋過姚焯菲　粉絲開設「明Gi台」

無綫節目《聲夢傳奇》兩位學員炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）人氣高企，連粉絲嘅應援攻勢都不相上下，不過原來有「Gi炎粉」默默成立網上電視台頻道「明Gi台」，包辦攝影、剪接等製作，採訪Gigi大大小小嘅活動，甚至成功同Gigi做獨家專訪，相當專業，似乎比「小菲象」略勝一籌。

「明Gi台」成立短短兩個幾月，已經推出咗10條影片，當中題材包羅萬有，除親身支持Gigi出席嘅公開活動外，又會介紹其廣告或週邊商品，仲會訪問「Gi炎粉」，最勁就當然係近日Gigi現身支持其新歌《真話的清高》MV登上戶外大螢幕時，不但獲「明Gi台」野生捕獲，更趁機接受專訪，大談登上螢幕嘅感受：「確實好尷尬，但都開心嘅，冇諗過會出現喺咁大個螢幕上面。」

而昨日「Gi炎粉」於尖沙咀派發應援物品，又於巴士站落燈箱廣告，吸引過百粉絲排隊，「明Gi台」都有到場採訪，仲獲同樣到場採訪嘅無綫娛樂新聞台主播王鎮泉邀請受訪，坦言為咗Gigi特意學習拍片及剪片，並在拍片過程被唔少「Gi炎粉」感動。及後，佢哋更趁機「反採訪」王鎮泉，問到會否排隊拎應援品，王鎮泉就笑指：「我會呀！但我見已經過咗2、3百人排隊，唔知仲趕唔趕得切。」