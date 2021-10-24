家陣電子支付模式愈嚟愈普遍，平日用硬幣嘅機會已經愈嚟愈少。雖然係咁，但錢幣呢樣嘢始終有佢存在嘅價值，甚至可以成為撩起慾火嘅本錢呢！唔信？以下係一啲同硬幣（Coin）有關嘅情色俚語同成人作品，相信可以令大家有深刻嘅體會。

Coin-slot 多種含意

大家有冇諗過，中文可譯成投幣口嘅「Coin-slot」，其實係情色俚語呢？仲要有好幾個意思添，其中一個係暗指女性嘅私處，理由唔使多解釋吧！另一個意思係指後花園，而第三個意思係指口愛。正因為咁，使用呢個俚語時好易引起誤會。提起私處，筆者諗起一個關於愛液嘅冷知識，原來女人興奮時分泌嘅愛液含有一種叫鯊烯嘅物質，而呢種物質竟然可以喺鯊魚嘅肝臟搵到，係咪好神奇呢？

Sex Education Coins 兩種講法

學過性教育嘅朋友，知唔知乜嘢係「Sex Education Coins」？其實即係「秘戲錢」，係中國古代花錢嘅一種，相傳早喺唐代已經出現，一面會鑄上「風花雪月」、「花月宜人」、「明皇御影」等字樣，另一面則鑄有各種男女性愛體位。至於講到秘戲錢嘅作用，坊間有兩種講法：一種係古時長輩喺子嗣結婚時送出嘅賀禮，用嚟傳授房事技巧之餘，亦有祈求子孫綿延嘅作用；一種係打賞青樓妓女之用。究竟事實係點，有待史學家考證。

《The Coin Has A Say》 奇情幻想

咪以為美國四仔淨係滿足到男士性幻想，針對女性嘅作品都有唔少，呢套由All Her Luv喺2018年推出嘅《The Coin Has A Say》，算係當中嘅經典。影片由Krissy Lynn同Aubrey Sinclair兩大艷星演出，分為兩段故事，其中一段發生喺聖誕夜，話說剛失婚嘅Aubrey Sinclair孤伶伶喺屋企，瞓到半夢半醒之際，突然嚟咗一位陌生型男，喺乾柴烈火之下，二人發生肉體關係……問題係，第二朝起身，Aubrey發現自己衣衫整齊咁瞓喺床上，究竟之前嗰晚發生嘅艷事係夢境定現實呢？

同場加映：投幣洗衣店

講起同硬幣有關嘅日本AV作品，筆者第一時間諗起S1喺2020年推出嘅《投幣洗衣店45分鐘》。劇情講述女主角羽咲美晴去洗衣店洗衫，忽然慾火焚身，剝光豬兼色誘陌生中年男，最後仲喺店內曳曳添。話時話呢套AV嘅劇情都幾特別，而喺1992年出生嘅美晴更加係正到痹。早年曾以藝名「西永嶺花」投身藝能界嘅佢，因為人氣麻麻，喺2016年轉投AV界，結果憑住34F巨乳加上一張童顏，成功彈起，仲喺2017年DMM成人獎（後稱FANZA成人獎）奪得優秀新人女優添！