姜麗文10秒標淚演技大爆發　挑機喊包鍾嘉欣！

藝人鍾嘉欣、鄭嘉穎、馬國明孭飛的無綫新劇《星空下的仁醫》，播出一星期反應不俗，除了帶出病患個案及醫院上下所面對的日常問題，當中更有催淚情節，加上手術鏡頭逼真，未有過分感情線，令觀眾甚為受落，大讚劇集夠寫實，故於內地影視網短短時間，已獲逾千名觀眾給予該劇最高評分。

即將播出的一個病患個案，由姜麗文飾演媽媽，淋雨抱住患病的囡囡到醫院求診，並由演外科醫生的嘉欣作檢查。面對喊戲耍家的嘉欣，姜麗文亦沒半點怯場，極速入戲喊到眼淚鼻水一齊來，令在場的工作人員也被感動到鼻酸酸。姜麗文受訪時透露為角色特別向身邊媽媽級朋友取經：「多咗了解媽媽同BB之間嘅愛同聯繫，所以演得好舒服。（要喺嘉欣面前喊有冇壓力？）我好少呢方面嘅壓力，反而拍得好享受過程，就算3個人或者300萬人面前演都一樣，我尊重自己方法去演，尤其拍喊戲最舒服，可以話強項係情緒波動嘅戲份，10秒就喊得出。」首次與嘉欣演對手戲，她笑指爸爸秦沛曾與對方合作無間，故初次見面已很有親切感，寄望能再次合作。

相對於姜麗文，嘉欣卻輕鬆得多，只需負責檢查小演員身體，雖然該場戲份僅得幾秒鐘，但由於要遷就小演員，結果要拍攝幾小時，不過她沒有半點怨言，還母愛氾濫，不時逗對方玩，她說：「今次呢個小演員係我咁耐以嚟合作最細年紀嘅，因為本身都有兩個小朋友，所以演呢類戲時都自信啲同有耐性，小演員都會有自己思想同睇法，只要互相尊重，關係就會好舒服。（照顧小朋友病都辛苦？）所有唔舒服嘅核突嘢、味道都經歷過，生仔過程仲多血啦！所以都睇慣晒，冇嘢會難到媽咪嘅。」