【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月二十丙午水成日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：作灶、修篷、修廁

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

沒有無緣無故的恨，與人為善可望遠離霉運。

金牛座

事業運最強，但財運一般，投資入市宜審慎。

雙子座

事業愛情兩得意，生活無憂無慮，笑容滿面。

巨蟹座

愛情運不錯！女生穿櫻桃紅服飾，旺上加旺。

獅子座

運氣平平，但毋須擔憂，命運在自己掌握中。

處女座

健康運上升，身心狀態佳，建議戴翡翠珠鏈。

天秤座

財運稍遜，佩戴青金石手鏈可為運勢加分。

天蠍座

做人要懂得居安思危，宜趁財運好積穀防饑。

人馬座

面對得失宜保持平常心，相信自己就有運行！

山羊座

事業發展穩步上揚，可放膽向理想目標進發。

水瓶座

運氣差只是暫時性，不必介懷，明天會更好！

雙魚座

運勢中規中矩，佩戴黑曜石有助護身辟邪。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）牛 是非多

鼠

是日沖煞，情緒不穩，工作易出現延誤。

牛

易惹上口舌是非，是時候檢討待人態度。

虎

人緣運不錯，在社交場合多曝光有着數。

兔

有機會被麻煩友纏上，提防被人放暗箭。

龍

事業運好轉，待業者有機會收到好消息。

蛇

愛情運上升，易跟心儀對象打開話閘子。

馬

做人要自律，避免給身邊人製造麻煩。

羊

話頭醒尾，事業上作新嘗試，有利可圖。

猴

精神奕奕，處事井然有序，努力獲回報。

雞

身心狀態理想，易從工作中獲得成功感。

狗

吉星高照，貴人運強，處事無往而不利。

豬

笑多一點點，可帶來逢凶化吉的好運勢。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

水管財祿山管人丁

上期跟大家分享「卦象」，在日常生活裏，其實已不經意有了提示，人太過自以為是，甚麼都不是，掉以輕心，或會錯失時機。

好多朋友看到廣告宣傳，說某某樓房請來大師點評是風水屋，是否那麼簡單便下單買下呢？除了要配合自身命格，還有多方面要留意，包括查看所在地的前身是甚麼。

我有個真實案例分享：多年前，幫客人看完內地廠房後，對方請我順便幫他的姪兒看其房屋，當我到達小區大門便下車，再走到他的公寓門口，過程有一種納悶的感覺，呼吸不太舒服，而且沿途遇到的小區居民無論老少，氣色均有點呆滯。當我入了屋，不適的感覺便沒有了，但當我打開門出露台，感覺又馬上回來。於是我回到屋內，問屋主為甚麼叫我來看屋，他回答說，自從搬到這小區後，家人不停發生不如意事情，經常生病，我再問小區以前是甚麼？他答是公眾墳地，但發展商表示已全部搬遷，也請來師傅做了法事……

講到這裏不期然想起坊間一句話：人傑地靈，那麼多人搬進這個地方，其風水應該有改善，畢竟人養風水，我不會去批評那場法事的效應或發展商有否盡責清理等問題。之後我再問屋主，這小區是否不停發生自殺、家庭問題等。最後我對他講，你不能去改革這區，只能夠走為上着。

總言之，入宅後，首先要看宅外的環境，不論住宅、公司或商舖，這個程序不可缺少，正所謂：山環水抱總有情，居屋從來方正福。