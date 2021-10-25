240億闊少黃子韜爆被迫陪酒　恐惹殺身之禍

陪酒、陪吃飯等「潛規則」在中港台娛樂圈時有聽聞，身家逾240億港元的內地男星黃子韜，一樣被邀成為「陪酒」對象，日前他在直播中痛批陪酒文化，稱曾拒絕相關要求而遭恐嚇封殺。有話直說的他雖獲大批網民力讚夠勇，但同時擔心他的人身安全。

「潛規則」放諸四海，中港台娛樂圈常爆出藝人要陪酒、出席飯局、進行特別交易或包養等來換取演出機會上位，或獲得大禮厚酬。「潛規則」不單只局限於女明星，男藝人一樣成為目標，早年網上更瘋傳一張男星「股價」一覽表，多位中港台男藝人被指有價有市，成為被包養或「斷背」對象，「股價」排名最高是500萬港元的台灣型男言承旭、200萬港元的視帝陳豪、120萬港元的黃宗澤等，至於近年憑大熱劇集《親愛的，熱愛的》躍升一線席位的內地男星李現，更傳出早年因不甘被同性高層騷擾而怒摑對方，因而被一度封殺。

身為前韓團EXO成員、近年回流內地發展的黃子韜，雖然家境富裕，但依然努力發展演藝事業，與女星楊冪合演劇集《談判官》、和易烊千璽合演劇集《熱血同行》等亦掀起話題，同時他參與不少綜藝節目，包括與女星楊紫參加《萌探探探案》等，他更是選秀節目《創造101》及《這！就是街舞》等的主持人。去年繼承父親黃忠東逾240億港元遺產的他，雖然常網晒名表、超跑、私人飛機等奢華生活，但繼續在娛圈發展，近日更開始進行帶貨直播。

向來語不驚人誓不休的黃子韜，繼早前在直播中跟留負評的網民直接開火後，日前更大爆娛樂圈內幕，他痛批圈中盛行的陪酒陪吃飯風氣，不滿拍完戲還要陪酒，拒絕後對方揚言要封殺他。他提到有劇集製作人把作品賣給影音平台後，要演員陪領導吃飯喝酒，身為「受害人」之一的他狂罵：「娛樂圈那些做劇的，我管誰來了，這些那些領導來了，跟我有甚麼關係？根本不care這些東西，我忙得要死，我有自己的工作要做，為甚麼我吃完飯還要陪酒？我不吃飯就是我不給你臉，你就得生氣、封殺我，你可真牛X，因為那些做劇的覺得所有藝人都得求着他。想笑，你知道嗎？」

經營娛樂公司、身為老闆的黃子韜自爆已向員工下達「禁陪酒令」，他說已跟員工清楚表達，如果洽談工作時答應陪吃飯陪酒，一律要滾！大批網友狂讚他真性情，指他是演藝圈中少有肯站出來痛批「潛規則」的藝人，但同時又十分擔心他的人身安全，怕他的言論會招來無窮後患，另外也有網民笑指因他財力雄厚才敢高談闊論：「因為他家底厚，當然敢說。」、「他有影視公司，當然敢說出來，不怕被封殺。」、「哥你真的敢，我是真的擔心你！」、「很勇，但早晚會有一天因為這張嘴得罪大人物被狠整的。」