張智霖遇「空界許瑋甯」硬晒軚　同陳小春極大反差

近期憑內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》而紅爆嘅張智霖（Chilam），曾經喺無綫劇《衝上雲霄II》度飾演過型到冇得輸嘅飛機師，而早前呢位「假．機師」就係飛機場遇上「真‧空姐」，當然最終結果咪係被捉住影合照囉！嗰位靚到成個「翻版許瑋甯」嘅空姐喺社交平台甫咗呢張集郵相出嚟，猛讚Chilam係佢男神，而相中除咗口罩嘅Chilam特別靚仔，不過個表情就有啲拘謹，除咗企喺位空姐身後外，對手仲好乖乖咁擺喺自己身後，個樣好似影緊學生相咁老正。

至於同Chilam一齊搭飛機，又係被靚空姐要求合照嘅陳小春就表現自然得多，雖然佢戴咗口罩，而頸上又有個頸枕，似乎佢隨時準備瞓個快叉瞓，不過見位空姐咁靚女又咁有誠意，所以都唔介意犧牲少少瞓覺時間，彈起身同空姐一齊豎起拇指擺甫士。

到底因乜解究陳小春同Chilam有咁大反差？答案喺第三張相度，原來Chilam位老婆大人袁詠儀（靚靚）都喺班機度。空姐大讚靚靚好好人肯影單人合照，近睇靚靚覺得素顏都好有氣質，真人比上鏡靚。不過就有網民話靚靚可能跟住老公周圍飛，所以有啲攰，對眼袋都出晒嚟！咁又難怪靚靚嘅，老公Chilam係「不老男神」，唔金睛火眼𥄫實位靚仔老公，容乜易隨時畀人叼走咗㗎！