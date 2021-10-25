「平民燕窩」雪耳　養顏養生又潤燥

季節終於有明顯轉變，在乾燥天氣下，當然要進食一些滋陰、潤燥的食材，其中有「平民燕窩」之稱的雪耳，就是一個好選擇，雪耳不但含豐富的營養成分，如礦物質、多糖類、胡蘿蔔素、膳食纖維、蛋白質和鈣質等，能養顏兼對身體有益外，而且低卡路里還容易產生飽足感，絕對是瘦身人士、女生及關注健康人士的恩物。

【湯水 雪耳百合淮山響螺頭湯】

想飲返啖靚湯，不妨考慮滋陰潤燥、紓緩皮膚乾燥，以及口乾唇乾等徵狀的雪耳百合淮山響螺頭湯，不過身患感冒、痰濕體質、或大便稀爛者則避免飲用。

材料：

雪耳2塊、百合9克、淮山12克、乾響螺5塊、冰鮮響螺1塊、枸杞9克、蜜棗4粒、無花果4顆、豬骨3根、鹽適量

做法：

1.清洗所有材料，而雪耳和乾響螺以清水泡半日，雪耳要泡至軟身，去除根部。

2.把乾響螺及豬骨汆水，備用。

3.將材料放入鍋中，加入2,500毫升的水，以大火煮至水滾，改小火再煲2小時。

4.下鹽調味後即可飲用。

【甜品 木瓜雪耳糖水】

木瓜雪耳糖水可說是經典的甜品之一，全因味美且具滋陰潤肺的作用，加上做法簡單，自家製都好方便。

材料：

木瓜1個、雪耳40克、南北杏適量、冰糖適量

做法：

1.雪耳以清水泡至軟身，去除根部。

2.木瓜去皮去核，洗淨後切成小塊；南北杏洗淨，備用。

3.把3至4碗清水倒入煲中，煲滾後放入雪耳及南北杏。

4.轉至小火煲約半小時後，加入木瓜。

5.再煲約半小時後加入冰糖攪至溶化即可。

【貴氣之選：慈禧銀耳羹】

雖然現今世代雪耳有「平民燕窩」之稱，不過在古代，銀耳（又名雪耳）曾是「八珍貢品」之一，就算皇親國戚、達官貴人都未必食到，就連太醫都為慈禧太壬后精製銀耳羹作藥膳，可調理身體兼有養顏之效。

材料：

銀耳（可選大朵的雪耳，以金黃色最為適合）1個、蓮子10粒、紅棗 適量、杞子適量、冰糖適量

做法：

1.雪耳去除根部，弄碎，洗淨後以清水泡半小時，瀝乾水，再以溫水浸2、3小時。

2.蓮子以清水浸泡2小時，去除蓮子芯。

3.把紅棗及杞子洗淨，紅棗去核弄碎。

4.在煲中加入適量清水，倒入雪耳連水及蓮子，以大火煲約15分鐘。

5.轉小火後加入紅棗，煲1.5小時，呈膠狀後加入杞子及冰糖，待冰糖溶化後即可。