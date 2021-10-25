兒童節目唔易做　梁敏巧背宇宙科學稿仲要畀人鬧

藝人梁敏巧兩年前參選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，被安排主持兒童節目《Think Big天地》。早前再轉往參與《東張西望》外景工作，不過她坦言主持兒童節目是很好的鍛煉，又與台前幕後打成一遍，「離職」前監製更主動提議幫手「搭路」，希望她能盡快接受其他新挑戰。

談到主持兒童節目一年多，她坦言：「起初都會覺得吃力不討好，而且有啲唔習慣，曾經試過不停NG，搞到工作人員都唔耐煩，不過畀人鬧係必經嘅階段，未畀人鬧都唔算入過行啦。」她表示有部分環節涉及宇宙科學，更需花多點精力去準備：「好似幾分鐘嘅稿，但我完全未接觸過，所以要努力啲，每晚返到屋企都要花啲時間去背誦。」

敏巧與節目內小演員同樣建立深厚友誼，不過論到學識，有時她竟「自慚不如」：「佢哋好多都係資優生，好似有個10歲嘅男仔，竟然可以同你研究天文、歷史、圍棋甚至股市，佢口中經常出現好多資訊性嘅嘢，搞到我哋接唔到口。（如果做媽媽，都會咁訓練小朋友？）唔會喇，我只係想佢哋做人開開心心、人品好就得喇。」

雖然主持兒童節目爆騷，兼且生活穩定，她卻選擇跳出comfort zone，希望不久將來可於其他演藝範疇開拓新天地，問到最想與哪位前輩合作，她怕醜說：「黎諾懿，佢真係我男神嚟㗎，我比較欣賞成熟、穩重、顧家型男士。之前同佢喺兒童節目接觸過，真人都好親切、溫柔、又會教你嘢，當時我緊張到耳仔都紅晒，仲畀佢發現，叫我唔好咁緊張。」

場地提供﹕丸十壽司日本食堂