美國女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)近日忙於為她主演的首部漫威(Marvel)超英片《永恆族》(Eternals)宣傳,昨晚,她與片中幾位演員包括香港女星陳靜(Gemma Chan)等一同出席於《羅馬電影節》舉行的歐洲首映禮。

除了一眾影星之外,安祖蓮娜繼續帶埋女兒舒蘆(Shiloh)和養女莎夏娜(Zahara)一同行紅地氈。其中安祖蓮娜穿上閃亮銀色露肩長裙示人,而兩位千金亦繼續穿上母親的舊晚裝裙出席。出席首映前,安祖蓮娜亦被傳媒影到拖女兒遊覽當地名勝「西班牙台階」(Spanish Steps)。

另方面,《永》的影評昨日解禁。影片於影評網Rotten Tomatoes的平均好評為72%,比較起今年兩部漫威超英片《黑寡婦》(Black Widow)的79%好評以及《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的92%好評略為遜色!