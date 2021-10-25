朱智勛遇襲昏迷　《智異山》冇受劣評影響收視照升

韓星全智賢與朱智勛合演的tvN新劇《智異山》，前晚接檔《海岸村恰恰恰》首播，劇集由神劇《鬼怪》導演李應福與《屍戰朝鮮》編劇金恩熙合力打造，是tvN開台15周年的重頭劇，雖然劇集首播便被網民勁彈CG效果太假，又勁踩配樂與劇情不配合、男女主角似足拍登山廣告，但無影響劇集收視，昨晚播出的第2集平均收視錄得10.663%，比首集上升1.566%。

第2集講述飾演新人護林員的朱智勛腦海中出現遇難者的幻象，看到了松樹林、綁在樹上的絲帶和染了血的手，他問過前輩全智賢後知道是何處，便在不是值班的日子上山，路上遇上聲稱正尋找父親遺體的男子，便決定幫助對方，但該男子其實是殺死失蹤者的兇手，朱智勛其後發現男子有可疑，卻遭對方用刀攻擊而陷入昏迷，此時全智賢剛好到達並發現可疑男子和朱智勛，又協助失蹤者的女兒尋回父親的遺體。

2年後，全智賢坐着輪椅登場，她指收到了某人發送給她的信號，所以再次歸來，而朱智勛則仍未恢復意識，但飾演新手護林員的高旻示在山上遇上容貌與朱智勛相似的神秘男子，未知是否朱智勛的鬼魂。