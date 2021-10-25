唔使靠人仔！柯震東剝衫吸金逾80萬　名利雙收

台灣男神柯震東因早年在北京涉毒，星途自此一落千丈，早前更被指在內地瘋傳的「25位全渠道封殺問題藝人」中榜上有名，如要繼續在內地市場吸金，應該難過登天。幸好他今年有3部電影包括《月老》及《金錢男孩Money Boys》等強勢出擊，其中更憑《金》片入圍本屆台灣金馬獎最佳男主角。有名又有利，最近他更成為護膚品代言人，據知酬勞有300萬台幣（約港幣84萬元），這是他相隔3年後接到的代言廣告，難怪今次廣告商要求他半裸上陣，他一口答應。

柯震東說半裸拍廣告前，未有刻意作收身等準備外，問到他裸露的最大尺度是如何，他笑說：「看我今年的作品，就能了解。」他續說踏入30歲後，最大的改變是戒掉了「衝動」：「會想得比較多及遠，跟2字頭的時候比起來比較沒那麼衝動。」而入行10年的他將處男下海，為新片當導演。

難得事業有起色，柯震東當然十分勤力，昨日（24日）為《月》片在台北出席活動造勢，跟現場由大會邀請的25對情侶互動。「利申」感情狀況是單身的他在戲中飾演「月老」，不過昨日他說在現實生活中不愛做媒人，更自爆十分享受單身，不強求戀情快來：「不需要，不需要，單身很好，這種事自然而然。我不愛幫朋友牽線，還是讓當事人自由發展，我不會干涉太多。」