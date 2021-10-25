「死侍」賴恩雷諾士拍爛片抱得美人歸

加拿大男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）憑另類超級英雄「死侍」一角上位，而他今年主演的《爆機自由仁》（Free Guy）亦大受歡迎，令他的演藝事業攀上高峰。不過他入行以來並非一帆風順，10年前他主演的超英片《綠燈俠》（Green Lantern）劣評如潮被封為「世紀爛片」，不過該片同時亦令他改變人生。除了奪得美人歸之外，亦克服了飛行恐懼！

原來賴恩年少時試過玩高空跳傘時遇意外，降落傘失靈導致從高空中墜落，幸好被同伴相救。而他從此留下陰影對飛行產生嚴重恐懼。數年後，他因為拍攝《綠燈俠》而克服飛行恐懼！他說：「我對坐飛機向來都有問題，喺電影入面，我哋成日吊威也周圍飛。。。實在好有趣，不過拍攝初時真係好恐怖。當你吊17、18次時，你會講：『喂，呢個其實都幾過癮。』」

拍爛片除了克服飛行恐懼之外，亦令賴恩結良緣！他因為拍攝《綠》而與在片中飾演其女友的女星Blake Lively假戲真做撻着，他們於2011年開始拍拖，並於翌年結婚。他們育有3名女兒。賴恩與Blake愛得瘋狂，他曾犯險從加拿大偷運當地著名的蘋果批到美國冧Blake。