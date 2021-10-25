親子嚇餐飽　萬聖節3大驚嚇熱點

仲有幾日就到萬聖節，假如一家大細想去嚇餐飽，感受一下節日氣氛，機會來了！我們今次精選了3個不同恐怖程度的景點，由合家歡至嚇到你失聲都有，當中包括兩大主題樂園，以及恐怖漫畫大師的展覽，你又撐到幾級呢？

等級一：惡人反轉迪士尼

今年迪士尼樂園會有一個派對兩種玩法，日間大家會見到可愛趣怪的迪士尼朋友，米奇、米妮、Duffy等會換上萬聖節服飾，更有巨型南瓜車，以及首次在派對登場的Vampirina和小公主蘇菲亞同你見面；而在詭趣花園更會有工作坊，畀小朋友製作頭飾和小袋子。來到夜間會散發詭魅神秘的氣氛，闊別2年的一眾迪士尼惡人會重返「惡」壇，包括海女巫烏蘇拉、女魔頭庫伊拉等表演《惡人舞動迪士尼》節目，配合音樂元素載歌載舞，最適合一家人齊齊享受派對。

等級二：走進伊藤潤二的詭異世界

相信不少人都睇過恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品，當中令人印象較深的有《富江》、《蛞蝓少女》、《十字路口的美少年》等。假如你是伊藤潤二的粉絲，今個萬聖節不能錯過，由南豐紗廠舉辦的「走進伊藤潤二的詭異世界」體驗展，不但會展出2.4米高的富江，震撼大家眼球，更擺放多個1:1真人比例模型，高度還原漫畫裏的場景，你夠膽去挑戰一下嗎？

等級三：哈囉喂全園祭

若然你自問膽識過人，海洋公園的重頭節目「哈囉喂全園祭」可能是你杯茶，事關園內日夜都有驚嚇體驗，日間可以一試「南神莊園」，內有5米高的巨型「南神」及南瓜兵團，畀大家盡情打卡。另有「20周年追魂館」，展出多年來哈囉喂的標誌性嘩鬼服飾，過去有參與的話，會掀起你的難忘回憶。至於晚上會有「屍襲逃亡」遊戲、「陰濕奪寶」體驗、「屍人大婚」表演等多個嚇破膽活動，將恐怖氣氛推至高峰，令你高呼尖叫到失聲！

嚇餐飽之後，可以來一次萬聖節「Trick or Treat」主題的Staycation，香港金域假日酒店除了有萬聖節房間佈置，仲有免費遊戲攤位同打卡位，又可以歎埋自助早餐、特飲同蛋糕，玩足一日都OK。