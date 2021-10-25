李思雅慘遭一班老外摸Pat　採訪進行中唔敢反抗

出身於運動世家的李思雅，由全職網球運動員轉做藝人，近日佢接受節目《星光路上》的訪問，就自爆入行後不快事，佢憶述2013年到法國勒芒採訪時，慘遭一班外籍男士摸屁股：「2013年同陳庭欣去法國勒芒採訪，因為法國人比較熱情，所以佢哋可能唔小心掂到我patpat，當時我都好驚，但都要捱住完成訪問先啦，因為當時氣氛好熱烈，無理由停咗喺度問邊個摸我， 之後先同導演講我頭先被人摸patpat。」雖然事後李思雅冇追究，但呢件事就深深印喺佢腦海中！

2005年參加選美入行嘅佢，落選後加入TVB做主持，主持咗《體育世界》超過十年：「咁多年印象最深刻係08年採訪劉翔，因為佢出到場退賽，唔多人搵到佢做訪問，最終我喺MIX ZONE捉到佢訪問。」13、14歲時已代表香港出賽嘅李思雅，曾於澳洲網球學校留學，但後來覺得身形力量遠遜於外國運動員，毅然放棄運動員生涯，挑戰報名參選港姐：「我選之前未着過高踭鞋，淨係着運動鞋。要我着4吋高踭鞋行catwalk？我行到就嚟跌都未成功行到第一步！嗰種感覺好陌生，同埋嗰時好細個，咩都唔識。」