大和過江龍麵店　湯麵VS撈麵

日本來港的過江龍店一間接一間，近期就有兩間麵店攻港，除了大家喜愛的豚骨湯拉麵外，還有少見的撈麵，各有特色，悉隨尊便！

聯營店首間海外姊妹店

聯營指的是日本一風堂及JR東日本聯營拉麵店「TOKYO豚骨BASE」在上星期於九龍灣開設首間海外姊妹店「METRO豚骨BASE」，引入日本獨特的鐵路沿線飲食文化。新店秉承「堅守傳統•不斷創新」的宗旨，以一風堂秘製豚骨湯底為基調，既保留傳統日本博多拉麵的風味，同時又能變奏出多款創新美食，如醬油豚骨拉麵、煮乾豚骨拉麵、黑豚骨拉麵及辣番茄蟹肉混麵等，以及一系列丼飯、餃子（、粟米濃湯風味炸餃子及餃子配莎莎醬等）及炸物如炸紫菜墨魚鬚、明太子雞翼及唐揚雞。為了保留日本拉麵店多設自助點餐售票機的傳統，新店亦引入便捷的自助點餐售票機，讓巴絲打自行揀選心水美食。

特色撈麵

提到撈麵，首先想到印尼即食撈麵、蝦籽撈麵和葱油拌麵等，日本最大型的連鎖東京撈麵店KOKORO TOKYO MAZESOBA剛於灣仔開始新分店，這間於2013年創立的撈麵店，現時於日本、泰國、新加坡、菲律賓、印尼等地都有分店。店內提供9款日式撈麵，招牌全料東京撈麵內有日式慢燉叉燒、肉燥、鯖魚粉、溫泉蛋、紫菜等12款食材，分量十足，另外還有叉燒撈麵、原味東京撈麵、鹽味撈麵和香港店限定的柚子鹽味撈麵等。品嘗日式撈麵原來都有步驟，建議先拮爆溫泉蛋，利用蛋汁和其他食材拌勻，食用1/3碗麵後，加點黑胡椒拌來吃，最後的1/3碗則可加點秘製香醋拌勻享用，加深層次。意猶未盡的話，可向店員點1份免費米飯，將肉燥和醬料拌勻來吃個清光，體驗就更完美喇。除了撈麵，亦有迷你丼飯、餃子和炸雞粒等選擇，大家可以慢慢揀。