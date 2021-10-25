亞姐林海茵投資7位數　開遊艇Party Room

應屆亞姐林海茵投資的船上Party Room今日（25日）開幕，同屆亞姐陳美濤、譚夢娜、紀樂詩及陳琳琳現身撐場，眾人更以比堅尼Top上陣。海茵表示今次購入遊艇作Party Room之用，投資7位數：「我之前都有做開Party Room，但因為疫情而執咗，今次想做得特別啲，我本身好鍾意海，我個名都有個海字，加上我又鍾意影相，所以就將呢幾個元素結合，既係Party Room又似影樓咁。（你上次投資蝕錢，今次仲有錢投資？）上次投資咗30萬，已經全部蝕晒。我選亞姐前買咗20萬股票，選完再專注番股票巿場，賺咗近百萬，所以就有錢投資，加上我仲有其他拍檔。」

至於陳美濤就有另類投資心得，她笑言：「我問過金融專家，佢話最好嘅投資心得就係唔投資，咁就唔會蝕錢。（你冇任何投資？）我冇，所以我咪冇架遊艇囉！」不過她自爆獲家人贈送千萬豪宅：「就係之前大圍要重建嗰個樓盤，依家會賠償60萬，如果遲交一個月樓就再賠7萬，我希望10年都唔好交樓畀我。家人話買磚頭最穩陣，其實佢哋係畀首期，我自己每個月要供5萬，雖然家人想我自住，但我想租出去幫補吓。」