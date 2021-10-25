吳晶晶黃寶君相隔20年再現螢幕　勾起網民集體回憶

無綫節目《童你一起長大了》昨晚（24日）邀來昔日兒童節目主持吳晶晶及黃寶君（Polly）亮相，已廿年沒有在螢光幕現身的她們，甫出現即勾起集體回憶。已是兩子之母的晶晶，與大家分享珍貴生活照：「我嘅人生已經進入咗另一個模式，今次當係一個重聚，同大家Say個Hi。我比較傳統，我同我先生嘅理念係希望小朋友要快樂。」而Polly現為寵物美容師兼店主，愛心爆棚的她，談到當日開店因由時，更忍不住落下心痛的眼淚：「要救小動物，要使好多錢，透過開寵物店就可以有基金，賺到錢亦可以幫佢哋。」

受訪期間，晶晶一直代Polly回答問題，譚玉瑛笑指二人廿年不變：「Polly永遠好似晶晶老闆咁，Polly有啲咩唔想講埋落去，晶晶自然會接Cue。」原來二人結緣於1989年一起擔任「青少年大使」，自此除了有無盡的話題外，更令不少觀眾產生混淆：「嗰時啲人分唔到我哋邊個打邊個，我哋成日講笑話，大家可能係Twins。」晶晶與Polly雖然多年沒有碰頭，但二人依然默契十足，晶晶說：「我太細個識佢，所以好明白佢。佢冇變過，所以中間無論隔咗幾耐，嗰種感覺都好易返嚟。我好珍惜年輕時有Polly陪咗我咁多年。」說時一度哽咽。