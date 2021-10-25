楊天宇打到周身傷　險被馬思惠踢中「要害」

英皇電影《裡應外合》今日（25日）於西貢舉行開鏡儀式，導演袁劍偉、男女主角楊天宇及馬思惠，還有演員余安安、周家怡、張繼聰、吳浩康、莊思敏、張娜等出席，英皇集團主席楊受成亦親臨現場支持。

儀式後楊天宇偕馬思惠一同受訪，前者露出強勁麒麟臂，笑言冇諗過新戲要打到飛天，經常有旋風飛起360度、540度及街頭健身等高難度動作，故搞到周身傷，直言一放假就會去做針灸或物理治療，更即場晒膊頭及頸部傷勢：「仲有腳、手指、小腿，基本全身傷晒同瘀，為新戲專登瘦咗11磅，當專業運動員咁訓練咗成個月，信心有增加嘅，依家行路都覺得輕飄飄。」

他又笑指馬思惠腳法好，次次拍攝都被踢中冇戴安全措施的位置，當中有舊患、甚至險中「要害」：「好彩佢係踢中重要部位嘅旁邊！但有個動作係要佢連踢3腳，加埋都有百幾、二百吓，哈哈！」馬思惠則笑說戲中要不停起腳「侍候」對方，踢傷楊天宇內心既內疚又驚，因為不想重拍再踢，又自爆有次做過背動作拉傷筋：「落嚟踩唔穩變咗做一字馬，好彩唔係太傷。」

另外，講到他們首次擔正做男、女主角，二人異口同聲表示會視壓力為動力，不過馬思惠坦言一開始有好大挫敗感：「訓練時間唔係好長，搞到自己好心急，啲動作做唔靚就好挫敗，但依家熟咗就做得好啲。（向打女進發？）都可以！其實我3歲之後都冇剪過咁短頭髮，呢個造型係令成個人唔同咗，可以殺出一條新路線！」