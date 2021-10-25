分手10年後首合作　吳浩康莊思敏拉傷髀罅

藝人吳浩康（Deep）與舊愛莊思敏已分手10年，今日（25日）一同出席參演英皇電影《裡應外合》的開鏡儀式成焦點，見二人不時有講有笑，影大合照時更企隔籬，完全沒有尷尬。事後他們又大方應傳媒要求影合照及做訪問，笑說《裡》是分手後首次合作，但之前私下都有見過面，之間不覺得尷尬，做到再見亦是朋友。問到接拍新戲時可知對方有份參演？莊思敏直言知道：「冇芥蒂，都過咗咁耐，時間過得好快。」

記者打趣指莊思敏已經結婚，問到Deep為何仍是「一支公」？他說：「遲吓先啦！等事業好啲先，再努力工作。（同緋聞女友郭思琳有冇聯絡？）有聯絡嘅。」笑問莊思敏有否催舊愛結婚？她即自認不八卦：「佢要講嘅話就會自己講，但再見番面覺得佢成熟咗，人會長大㗎嘛！」

演情侶要睇片酬

莊思敏透露戲內零對手戲，之後若有機會再合作亦不抗拒，問到能否接受演情侶？二人極有默契齊聲說「到時再算」，莊思敏更笑言：「睇片酬啦，哈哈！（錢多就可以演情侶？）咁都要睇埋劇本嘅。」續劇透雖則今次較少打鬥戲份，主力晒長腿及以低胸裝出場，但訓練期間都有拉傷大髀內側。相反Deep就表示要由出場打到尾，與莊思敏同樣拉傷同一位置。

做完鼻竇手術

另外，Deep自爆早前做了鼻竇手術，割去息肉及發炎組織，手術後休息兩個星期便開工、錄音：「做完手術通番好多！過去3、4年都要用口透氣、呼吸，其實一直想做手術好耐，但之前每次話做手術都有嘢做，一拖就拖咗1、2年，依家冇晒鼻水倒流、胃酸倒流，對唱歌好好多！」