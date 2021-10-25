AK想同Lokman玩格鬥　自相殘殺？

人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK）、楊樂文（Lokman）、葉巧琳及樂隊ONE PROMISE現身ViuTV節目《Chill Club》，AK與Lokman將首次現場演繹合唱歌《虎道門》，透露由於排舞時間緊迫，故心情緊張：「之前拍MV只要跳需要嘅部分，今次要跳晒成隻。」

繼今次合唱歌後，Lokman表示有意稍後與對方合作拍劇，對於隊友姜濤及陳卓賢於劇集中打籃球，AK即笑說：「咁我哋玩搏擊，不過要好似ERROR嘅肥仔身形先得，所以惟有轉玩格鬥啦，Lokman打跆拳道，我上年就玩空手道，不過都係初步傾過，十劃都未有一撇。」Lokman亦表示：「如果真係打嘅話，AK咁靚仔點算，真係打就死火，所以都係唔好自相殘殺，喺劇入面借位打算啦！」

談到隊友Anson Lo遇交通意外，AK指他也有於手機群組報平安：「好小事，大家唔使擔心。（好似扭親腰？）佢條腰本身都痛，只係4級定5級痛啫！」Lokman則笑指幸好Anson Lo身體健康又大隻，應該只是發炎，很快便康復過來，AK更抵死說：「睇佢喺社交網度擺個咁有型嘅甫士應該都冇事。」