《青年心城》勇救游嘉欣　施焯日搞到手都震埋！

由林正峰與游嘉欣主演的劇集《青年心城之撐起青春》，昨晚（24日）一集講述二人原本戀情有望萌芽，卻因「夾公仔」事件令感情倒退，加上情敵施焯日與嘉欣一樣堅持信念，更在女方攀石遇險時「英雄救美」，搞到嘉欣陪他夜探鬼屋做直播吸Like，令林正峰「準男友」地位危危乎！

施焯日雖演藝經驗尚淺，但曾多次客串處境劇《愛．回家之開心速遞》，近日又於台慶劇《星空下的仁醫》飾演病危青少年一角贏得網民讚好。他於《青》劇中扮演一名唱歌走音，但堅持做唱作網紅的追夢青年，昨晚劇情交代他反擊林正峰，指其走音是「欺凌觀眾」的一番對白時，更「大言不慚」：「依家啲所謂KOL個個作假，佢哋都可以表演，點解我唔得？我認我唔夠靚仔，但至少我Be True，嗰200幾個Followers，我逐個有血有肉儲番嚟。」

而另一幕「英雄救美」時，不難發現他手震，有運動底的他笑言當時狀態確是「力竭」：「嗰場係需要我單手hold住，我全身嘅重量喺晒一隻手，而且對腳冇地方踩住畀我卸力；加上嗰個係當日最後一個shot，前面都已經攀過幾次，所以真係冇乜力。」