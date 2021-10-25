志田音音　可愛女刺客

音音有刺客之稱，其實係形容佢嘅可愛感覺能夠直刺大家嘅心臟。（互聯網）

做得刺客通常都係膽正命平，絕非善類，喺日本寫真界亦有一位女刺客，不過佢絕對唔令人可怕，氣質天真清純，而且身材玲瓏浮凸，真係人見人愛，佢名叫志田音音，大家一齊嚟睇吓佢點樣「刺法」啦！

天真無邪

好多寫真迷都鍾意欣賞青春玉女，最好仲係身材高挑又肌膚白滑，所以當年小倉優香出道嘅時候，令大家驚為天人，可惜佢已經封胸引退，實在令人婉惜。好彩寫真界美女雲集，要搵到個同優香一樣咁高質嘅女優唔難，好似今日同大家見面嘅志田音音就係其中一位喇！

今年23歲嘅佢天生一副童顏，個樣好似十零歲嘅青春少女，氣質溫馴如小綿羊，笑起上嚟仲天真無邪，認真係人見人愛！佢仲身材高挑，身高有成5呎5吋，擁有長腿之餘，上圍有一對D奶相當有睇頭，加埋皮白肉嫩，呢副胴體極之吸引呀！

治愈人心

由於佢同知名日本高球好手涉野日向子好相似，所以被稱為「寫真界之涉野日向子」。另外，因為佢可愛度爆燈，所以又叫做「日本一可愛女子大生」，而近期佢又多一個綽號，叫做「日本一可愛刺客」，原因係佢嘅可愛感覺備受欣賞，有人形容呢種感覺能夠直接刺入大家嘅心臟，就好似刺客要將利刃刺中目標人物個心咁喎！

上年佢為電視節目《ZIP! 静岡Weather》做咗一年天氣女郎，之後開始作多方面發展，除咗積極拍寫真同拍劇外，亦開設個人視頻頻道，教大家做運動之餘，仲會用甜美嘅歌聲以及特製ASMR聲效嚟治愈人心，將可愛感覺透過聲音接刺入大家嘅耳朵

，音音呢位刺客真係討心喜愛！

志田音音近期積極拍攝寫真，從其社交網就可以見到寫真拍攝花絮以及性感演出，大家快啲Click入去感受一下音音嘅青春魅力啦！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎5吋

三圍：33D-23-34