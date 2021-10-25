性愛體位有好多，不過大家玩嚟玩去都係嗰幾個招式，原因係有啲體位實在太高難度，唔個人人可以做到。之但係脫星經過鍛煉，所以能夠輕易做出高難度動作，而今日介紹嘅3套就係以高難度體位為賣點，大家不妨一邊欣賞一邊學習啦！

大鵬展翅

高難度體位嘅難度到底有幾高？睇完呢套由Try Teens製作嘅《Please Teach Us To Fxxx Hard》就會知道，事關片中表演嘅體位，難度絕對係超高！由Yuriy Sergeev、Violette Pure、Susan Ayn等素人脫星演出，雖然陣容唔算吸引，但係佢哋嘅身體相當柔軟，能夠做出翻身互動、水平掛鼓、大鵬展翅等超高難度動作。當然亦不得不佩服男優強勁嘅臂力同平衡力，仲有超乎常人嘅體能，最重要係不論任何高難度體位，都唔能夠阻礙住佢哋進行活塞運動，實在令人嘆為觀止！

星光熠熠

四仔脫星之所以被冠以天后之名，當然有佢哋嘅原因，其中一個就係佢哋嘅體位招式多，而且技巧純熟，呢套由Elegant Angel炮製嘅《Gang Bang Addiction #1》，正好顯示出佢哋嘅實力。搵嚟Alexis Texas、Alexis Monroe、Alexis Ford等幾位天后級脫星演出，陣容可謂星光熠熠，亦因為雲集多位天后，令佢哋有種互相較量嘅心態，不但大玩各種高難度體位，交鋒時嘅投入度同反應更係前所未有咁激烈，令四仔迷睇得興奮無比。

床技升呢

近年有唔少天后級脫星自導自演，Kayden Kross就係其中之一，而佢嘅作品有幾正？咁就一定要睇呢套由Deeper出品嘅《Mistress Maitland #2》，最大嘅賣點就係搵嚟一代性技天后Maitland Ward出山，加埋Emily Willis、Bridgette B等天后級脫星參演，陣容真係超勁。故事講一眾天后想床技升呢，便向Maitland Ward請教，經過一番理論及教授之後，梗係要進行實戰嚟提升經驗值。而喺Kayden Kross嘅安排下，佢哋跟猛男進行連場激戰，更大玩唔同招式，相當精彩。

碟評

論體位嘅難度，一定係《Please Teach Us To Fxxx Hard》所玩嘅難度最高，當中有幾個動作更係常人冇辦法做得到，因為需要配合身體超高柔軟度同體力，所以大家睇吓就算，千祈咪亂試呀！講到技巧熟練，則以《Gang Bang Addiction #1》呢套作品為最高，皆因雲集多位天后級脫星演出，佢哋個個都係實力超班，床技出神入化。至於最值得欣賞嘅作品，梗係由Kayden Kross自導自演嘅《Mistress Maitland #2》，搵嚟一代性技天后Maitland Ward出山，有佢指導床技，場面相當精彩，大家仲可以一邊欣賞一邊學習新體位。