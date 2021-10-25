羅子溢為愛女鋪路轉攻內地：係人生大轉變！

藝人羅子溢於無綫熱播劇《星空下的仁醫》再次演醫生，這次是他繼劇集《On Call 36小時》和《On Call 36小時II》後第3度「行醫」，他自言多了個人經歷，結婚生兒後變得成熟，對處理角色有幫助，加上今次劇集背景是兒科部門，感覺非常深刻。他舉例指跟1歲大BB拍攝時，見躺在病床的BB貼滿儀器，望一眼已心酸︰「換轉係10年前嘅我，可能真係需要時間去培養感情，但依家我一望眼淚水都標出嚟，覺得佢真係辛苦，每講嘅一句對白都好真。」

他坦言一直想拍台慶劇，因覺得「中獎」機會較大，不過現時他將家庭放首位，比任何獎項更重要︰「實際啲希望搵多啲錢返屋企，榮譽係想要嘅，但要配合太多天時地利，我控制唔到，要去追求一啲自己控制唔到嘅嘢，就好易鑽牛角尖，開始要諗將來更遠嘅事。」

「掙扎咗好耐」

與老婆楊茜堯育有一女「小珍珠」羅翊心，他坦言現時目標明確，為愛女鋪康莊大道，可謂廿四孝爸爸，明知離港工作會失去天倫之樂亦在所不辭，他自爆計劃將工作重心轉移內地，用發展幾年時間︰「其實都掙扎咗好耐，同老婆商量咗好耐，但冇辦法，市場大啲，做演員都希望多啲人認識自己，今次會係我人生中好大嘅轉變。（同老婆一齊走？）係有傾過，但我話等我適應咗先，其實大人去邊度都唔緊要，只係小朋友依家仲係好細，等知道佢鍾意啲咩再決定。」

make up：Jennifer@Annie G Chan

Hair：Jan Chiu@IL Colpo