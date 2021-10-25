鍾嘉欣新歌獲激讚　原來係第14首唱作包辦

有「嘉欣BB」之稱嘅藝人鍾嘉欣去年回港拍攝無綫台慶劇《星空下的仁醫》，收放自如嘅演技，大有機會問鼎今年視后。依家已經返溫哥華同老公、一對仔女共聚天倫嘅佢，未能返港為新劇宣傳，亦都唔知佢幾時再返港拍劇，所以最近就有傳《星》劇係佢息影之作。

「嘉欣BB」嘅粉絲唔使傷心住，因為佢接受訪問時就話：「我冇講過退出娛樂圈喎，之前係話過想留多啲時間陪老公同仔女，但如果有好嘅劇本同合適嘅角色，我都會嘗試去拍嘅。」佢話唔會息影，啲粉絲梗係開心啦，不過如果想多啲支持吓佢，可以捧佢嘅新劇之餘，不妨睇吓佢首劇集歌《好好珍惜自己》MV。

呢首歌除咗係佢唱外，仲係佢自己作曲嘅，真係多才多藝，其實呢首《好》係佢第14首親自作曲嘅作品，而對上嗰次就係4年前，為咗向佢對仔女表達無條件母愛嘅《做你的晨曦》，嗰次佢仲自己填埋詞添。

啲粉絲話睇到佢喺新MV中個靚樣，同埋攬住個妹妹唱啲好正能量嘅歌，個個大叫回憶番晒嚟，話自己真係由細聽到嘉欣BB啲歌大，有啲又話聽住首歌，就會感受到很多愛同溫暖，既然佢啲歌咁有打動人心，「嘉欣BB」要拍多劇之餘，仲要作多幾首歌，慰藉吓粉絲心靈先得喇！