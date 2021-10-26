【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿一丁未水收日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：掃舍、求醫、拆卸

忌：嫁娶、理髮、修甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座

小財不出，大財不入！與人相處不可太計較。

金牛座

身心狀態差，做事難集中精力，宜好好休息。

雙子座

人緣不錯，特別適合約會，易遇到投契對象。

巨蟹座

跟另一半有意見分歧，宜靜心聆聽對方想法。

獅子座

若未能重點改善自己的弱點，工作難有進步。

處女座

付出與收穫不一定成正比，不要太計較得失。

天秤座

內心忐忑不安，建議找個可信任的人吐苦水。

天蠍座

做事力不從心，給自己施加壓力也徒勞無功。

人馬座

工作量超出負荷，急需回氣，黑色有助開運。

山羊座

抽空與長輩閒話家常，可拉近親友之間距離。

水瓶座

不妨到遠一點的地方走走，有助帶來好心情。

雙魚座

被公務私事夾擊，感覺為難，宜找個人分憂。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 鬥志強

（跌）雞 麻煩多

鼠

腳踏實地是今天的座右銘，急躁易惹禍。

牛

是日沖煞，運氣一般，謀事要步步為營。

虎

鬥志高昂，處事有條不紊，易取得成功。

兔

得到貴人全力支持，事業發展如虎添翼。

龍

麻煩事一大堆，保持耐性才能一一擺平。

蛇

思慮周全，做事井然有序，獲同事信任。

馬

處事夠理性，適合在事業上作出新嘗試。

羊

滿招損，謙受益。做人處事宜保持低調。

猴

好事接連發生，能輕鬆應對複雜事情。

雞

身心不在狀態，易因處事敷衍而惹麻煩。

狗

整體運勢向好，信心十足，能處變不驚。

豬

人氣上升，可憑親切笑容拓展人脈網絡。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

星爺教睇相

星爺在電影《九品芝麻官》一幕，有一段非常經典的對白是關於相學：「檸檬頭、老鼠眼、八字眉、葵扇耳、老薑牙……如果我係你，死咗佢啦」，其實不需要擁有所有，有幾樣已經係人生悲哀，比死更難受！

檸檬頭：人的頭形以方圓為吉，如果似檸檬，即上下皆尖，欠缺穩重，俗語是「頭尖額窄，冇厘貴格」，除非火形入格，否則出生比較寒微，少年運差，如後天努力又不足，容易成為草根階層。下巴代表晚年，尖削無肉，老年的根基也不穩妥，終日營營役役地去生活，難以安享晚年。

鼠眼：眼神正直的人，心無邪念，人品正氣高尚。而老鼠進食時，經常左顧右盼、行為閃縮。如果當一個人有這種行為，除了對人不太信任外，心術也不正，心裏有很多詭計及盤算，容易會做出損人利己的行為，屬於低下層的相格。

戚勾鼻：鼻要講求端正，鼻翼是守財的位置，如果鼻翼戚高，即是鼻露孔，亦等於財庫有缺口，財氣難以積聚，縱使搵到錢，也是過路財神，一生財來財去，終日為錢而憂愁。

葵扇耳：葵扇形狀是闊而大，如果耳朵有這個形狀，即是兜風耳，「兩耳兜風、敗家祖宗」，性格上帶點反叛，縱使家有祖業，也會被其洗腳唔抹腳的性格敗得清光，又或者因行為缺失而令家族蒙羞。