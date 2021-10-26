黃子韜旗下索爆新女　係何猷啟新歡？

擁有240億港元身家嘅內地男星黃子韜，喺直播度爆Seed鬧爆娛樂圈嘅潛規則，話自己唔會做埋呢啲陪酒、陪食飯咁無聊嘅事外，身為娛樂公司老闆嘅佢，更加唔會畀旗下啲藝人做埋呢啲嘢，所以已經下咗「禁陪酒令」，如果邊個工作人員夠膽「抗旨」接呢啲「工作」畀佢旗下啲藝人，就立即要佢執包袱兼「躝屍趷路」！

就係呢句：「一律要滾！」真係土豪得嚟又好型，諗諗吓做佢旗下啲星又真係好幸福喎，收工就收工，奉旨唔使喺唔情願下開OT。啲網民立即恭喜佢旗下嘅藝人，包括有啲似范冰冰嘅女藝人徐藝洋、石璽彤等，仲有7月時，新加盟佢公司嘅3男1女新人，而唯一嘅女將就叫鍾雅婷。

有網民就覺得鍾雅婷呢位漂亮姐姐好熟口面，隨即有內地博主話佢好似係已故賭王何鴻燊嘅三房公子何猷啟嘅新歡Alice，除咗個樣好似外，連佢個中文名都一模一樣。翻查鍾雅婷嘅社交平台，都係7月時先開始「營業」，不過佢只係喺網度分享吓啲靚相，未有公布佢會做演員定係做歌手，不過佢咁靚女，又有謎一樣嘅身份，就算係「真．何猷啟女友」定係「假．何猷啟女友」，未正式展開星途都夠晒噱頭啦！