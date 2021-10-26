熱辣辣拍MV濕晒　天后謝安琪出招除臭

歌手謝安琪（Kay）最近好忙，除咗要積極排練相隔兩年先有得開嘅音樂會外，仲要趁未開騷前，喺7日內推出2首新歌，等開音樂會時有啲新歌唱，仲可以為年尾嘅頒獎禮造吓勢，可謂一舉兩得。

佢推出《離不開》後，本月18號派嗰首新歌叫《未見過世面的招積》，25號嗰首就叫《靜夜歌》。咁又抵佢認招樍嘅，因為首新歌《未》同上首歌《離》都係由佢一手包辦作曲、填詞同監製，因為太叻太有滿足感嘅關係，佢就喺社交平台同啲粉絲話：「Can’t wait to share with you…」佢上咗啲MV花絮相，分享咗小小心情：「希望歌裏面年輕活潑嘅傻勁，可以為大家帶嚟一啲小開心。」

佢呢個MV就喺山長水遠嘅西貢深涌度拍，嗰度有一望無際大草原，同Kay一樣咁靚，不過靚嘅背後，就要付出好多汗水，佢話拍攝當日天氣好熱，成班工作人員好似乾蒸一樣咁辛苦，個個都好似練緊忍熱嘅絕代神功咁：「我們大概流了1公升的汗水，喝了10公升的冰水，就是為了，好好抓緊夏天的尾巴，將心中有關夏天的氣息都放進MV裏。」

Kay仲話人人都成身臭汗，好在有最心愛嘅香水為佢抵抗異味！咁又難怪佢拍到大汗疊細汗嘅，因為MV裏面嗰4個造型，有3套都係包到實嘅長袖秋裝，喺太陽日曬吓，加上嗰幾日又唔似近排咁涼，熱到伸脷都好正常。

不過啲網民就好滿意佢呢個幾造型，好似佢拎住籐籃嗰個Look就好清新；紅衣嗰個就好驚艷；而啡色同杏色嗰2套就好型格，44歲嘅佢仲有姿色扮文青，又真係件值得招積嘅事嚟嘅！