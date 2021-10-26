【熱氣未？】狂食炸物　清熱茶飲除痱滋

由昨天開始，你是否一日三餐都係炸雞呀？誰叫人氣男團代言快餐店炸雞不特已，還有精美小卡盲抽呢！然而，多吃辛辣熱氣食物，人就容易生痱滋，雖非絕症但令人痛不欲生、有口難言，慘過大病！炸雞周期長達4星期，加上未知幾時至食到心儀那位偶像的小卡，在此水深火熱之際，清熱潤燥茶飲幫到你！

中醫學將痱滋分為實火及虛火，實火全因進食太多辛辣、濃味、油膩煎炸食物所致，而虛火者是經常捱夜，又或健康情況欠佳、免疫力低等等。據中醫師指出，想紓緩痱滋帶來的不適，除了可早晚可用淡鹽水漱口，亦可飲用清熱潤燥的茶飲。

虛火人士：清虛火焗茶

功效：滋陰清熱、健脾安神

百合有助清肺熱，麥冬則消熱毒、解心火，再配合茯神，可發揮安神作用，適合虛火人士飲用。

材料：

百合3錢、麥冬3錢、茯神5錢

製法：

以熱水將以上材料焗30分鐘，即成。

實火人士：清實火焗茶

功效：清熱解毒、疏肝安神

菊花能清肝火，金銀花就祛肝熱，茉莉花疏肝鬱，三者焗成茶飲自可清實火。

材料：

杭菊 3錢、茉莉花 3錢、金銀花 5錢

製法：

以熱水將上述材料焗15分鐘後，即可飲用。