由英國男星丹尼爾格力(Daniel Craig)主演的《007:生死有時》(No Time To Die)昨日(25日)於香港衝破5千萬港元票房大關,揮低由美國女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)主演的漫威超級英雄片《黑寡婦》(Black Widow),成為香港本年度累積票房亞軍。

至於冠軍寶座,仍然由有梁朝偉坐鎮的另一漫威作品《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)保持。