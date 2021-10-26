飯圈文化未識驚？趙麗穎王一博粉絲鬥到去日本

內地一線女星趙麗穎早前被日本網民票選為「中國五大女神」之一，位列第三位，女星鞠婧禕及Angelababy分別是第一及第二位，日本網民認為有娃娃臉的趙麗穎，予人可愛、親切及暖意的感覺。被日本國民視為女神級的她，去年和男星王一博合演的內地古裝劇《有翡》，繼在今年3月於韓國播映後，將在明年於日本播放。日本CS衞星電視官宣兩部內地劇《有》劇，以及內地女星楊超越和內地小生徐開騁合演的古裝奇幻劇《且聽鳯鳴》，鐵定明年1月於「衞星劇場」頻道播映。

在《有》劇日本版海報中，多了英文譯名《Legend of Love》，而官網介紹趙麗穎曾演出《知否知否應是綠肥紅瘦》「明蘭」一角，又指王一博曾演出大熱劇集《陳情令》外，更有趙麗穎在短片感謝支持。片中她說：「破曉而生，承諾無畏風雨，海外收看《有翡》的觀眾朋友大家好，我是飾演周翡的趙麗穎，仗義如你，且隨我一起寫下傳說，且隨我不見不散。」這段片正是之前在韓國播放造勢時的同一段短片。

《有》劇在內地的累計播放量超過55億，更造就「周翡」趙麗穎和「謝允」王一博這對CP，當中的經典浪漫場面如「花瓣吻」等成為話題，同時更傳出兩人有地下情。之前因有傳趙王再度合作，女方粉絲認為王一博會拖累偶像，引起雙方罵戰並愈鬧愈大，連累趙麗穎工作室的社交帳號被禁言15天，怎料《有》劇在日本播放，再有部分粉絲挑機！因王一博和肖戰2019年合演的大熱內地劇《陳情令》去年在日本播出時引起熱話，故粉絲認為是王一博帶挈趙麗穎攻日！

有王一博的粉絲留言指偶像在海報中排位突出，足證一切：「看海報就知道誰的國外影響力高！」、「王一博就是厲害！」、「王一博用實力回擊一切質疑！」而趙麗穎的粉絲則反駁：「因為有穎，才是翡！」、「多得穎寶，大女主演技棒棒，讓作品走出國門！」鑑於之前的罵戰引起關注「飯圈文化」的內地有關部門注視，故有不少粉絲急急出來撲火禁止對罵，怕再發生被禁言等事端，有粉絲留言：「這種引戰的粉絲真是太...」、「大家一起支持，不是很好嗎？」、「不要作比較！好嗎？」