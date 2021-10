無綫上位小花劉穎鏇(Tiffany)於劇集《把關者們》表現出色,最近就有指師姐王君馨不滿海報排位比Tiffany後同細,所以決定劈炮唔撈,可想而知劉穎鏇係幾咁受器重,難怪佢對未來充滿希望,喺社交網上載多張當日節目巡禮着上露腰裝嘅靚相,留言話:「there's a lot to look forward to in 2022!」而最搶眼莫過於Tiffany小蠻腰,網友紛紛留言大讚「Fit爆」,不過都有人話唔係幾啱比例,疑似P圖喎,睇番當日東網影嘅相,原汁原味,又真係好似冇咁纖幼,不過可能有機會係燈光效果啫!