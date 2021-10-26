《仔仔一堂》被抽起風波　高層C君：唔係我決定播唔播

身為無綫J2創意總監的鄭詩君（C君），今午（26日）出席該台新節目編排活動時，被問到藝人王賢誌主持的《仔仔一堂》疑似被臨時抽起，他強調公司已發聲明，自己不便多加意見。問到該節目是否製作中，他說：「當然，但至於幾時播，同邊度播要由好多部門決定，唔係我決定播唔播。」對於王賢誌友人在網上發起投票，選擇節目該在哪個電祖視台播放，C君坦言：「呢個係主持人私人嘅平台，我邊有資格評論，畀啲空間公司啦。」

而進行切燒豬儀式時，C君親自捧「燒豬」上枱，但被發現只得一舊燒肉！他搞笑解釋因配合活動名J2《呢鋪開細》：「即係我哋啲主持個個年紀都好細，節目又可以慢慢試，細水長流咁做。今次我搵班節目主持人，唔會論資排輩咁去發揮。（邊個年輕人最吸引到你？）林正峰喺節目創作上畀咗意見我，我覺得佢係一個創作藝人。」出任電視台高職後，C君坦言除音樂工作坊，自己將會減少幕前演出，明年可則會搞組合農夫的20周年演唱會。

另外，無綫節目於「紐約電視電影節2021」共14個獎項，其中黎耀祥憑《殺手》一劇奪得銅獎（最佳男演員組別），李施嬅則憑《金宵大廈》獲得優異獎（最佳女演員組別），成績不俗。