艾力寶雲道具槍殺人案　由槍械主管到副導人人有問題

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）上周拍攝他主演與監製的西部片《Rust》，意外以道具槍射出實彈，令女攝影指導Halyna Hutchins死亡，男導演Joel Souza受傷。

該片槍械主管是年僅24歲的Hannah Gutierrez Reed，今次只是她第2次出任這個要職，她最近受訪時表示，其著名荷里活槍械主管父親Thell Reed曾在她成長時教導她一些工作相關知識，但大部份是她自學。她又表示：「我份工最正就係畀到啲本身怕槍嘅人睇到，啲槍係可以幾咁安全，佢哋唔會構成問題，除非係落喺錯誤嘅人手上。」

而將裝填實彈的道具槍交到艾力手上並告知他可以安全使用的副導演Dave Halls，被爆有出事前科，他2019年拍攝電影《Freedom's Path》時，有手槍走火導致1名工作人員受輕傷，Dave立即被炒。他過往亦曾被投訴，對其他工作人員不尊重，表現具攻擊性與威嚇性，而且往往急於完成拍攝，妄顧安全。

參演《Rust》的男演員Ian A. Hudson受訪時，指製作方只是保護昂貴的攝影機，在攝影機前加裝護盾，但卻沒有保護人的措施。他自言感到片場非常危險，攝影機後有人站住，違反安全守則，他曾被道具槍氣流擊中數次，又被紙牌打中，但因為是新人，不敢投訴。他又指其他有經驗演員收到道具槍後，即使被告知安全，都會自己檢查2、3次，但艾力並無這樣做。