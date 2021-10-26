11．1入境泰國免隔離！曼谷食住買精選推介

泰國總理帕拉育前宣布，將於11月1日起讓多個新冠疫情低風險地區的民眾，完成疫苗注射後可免隔離入境泰國，當中包括了香港！雖然從泰返港後仍需接受隔離，但對熱衷到泰國旅遊的朋友實屬好消息，專程找來泰國通胡慧冲（Roger）帶給大家曼谷食住買的心水推介。焦點之一有位於昭拍耶河畔的曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok），除了貫徹品牌的奢華路線，更是曼谷難得擁有Pool Villa的酒店，絕對深得旅客歡心。

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難得一見 河邊Pool Villa

於去年10月開業的Capella Bangkok，全酒店共有101間客房、套房及Villa，當中7幢Pool Villa絕對令旅客眼前一亮，分為一般Villa及Presidential Villa兩款，前者面積達259平方米、後者更達誇張的595平方米，內裏設有私人花園及按摩浴池，還有泰式涼亭讓大家寫意地看日落及河景。你甚至可以經酒店安排，在花園裏進行BBQ。同樣坐擁河景按摩池、面積達137平方米的Verandah套房亦深得當地人歡迎，經常一房難求。當然少不了按摩及Spa設施，亦可以讓技師前往Villa進行服務。不得不提的還有米芝蓮三星名廚Mauro Colagreco主理的酒店餐廳 Côte by Mauro Colagreco，保證大飽口福。客房房租每晚THB12,900起（約HK$3,000）。

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百年藥房建築 享用名廚料理

Roger另一推介是近期在網絡大紅、位於曼谷唐人街附近的Restaurant POTONG。餐廳由年輕女廚師Pam開設，她獲獎無數，曾獲選《Forbes》30 歲以下的亞洲菁英（Forbes 30 under 30 Asia）。她着重「鹹、酸、辣、質地及美拉德反應（讓食物變為褐色，同時形成新的香氣及風味）」五個元素，及「看、聽、聞、嘗、觸」五種官感，而餐廳供應的是「革新泰華」（Progressive Thai-Chinese）菜式，即中菜與泰菜結合，在她設計的20道菜Tasting Menu中便可見識以上元素。另外，餐廳所在的建築亦係賣點，前身是她的祖先於100多年前開設的「普通大藥房」，建築流露中葡風格。Roger將於下月在此用餐，他謂十分期待呢。Tasting Menu每位THB4,500（約HK$1,047）。

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火車夜市重開 繼續尋寶打卡

因疫情關係令曼谷不少商店無奈停業，當中包括了一眾夜市。不過位於Prawet區Seacon Square商場後方、全盛期有超過2,000間店舖及檔口進駐的Srinakarin Train Night Market火車夜市最近終於重新營業。Roger便剛於上周五親身到訪，發現有不少改變，例如夜市原本分為室內店舖及露天帳幕型小攤檔兩部分，但後者已改為簷篷型屋頂攤檔。至於室內店舖則有超過一半結業了，不過夜市後欄位置仍可搵到店舖售賣Vintage物件，包括服裝、家具、裝飾品及玩具等，保持了跳蚤市場的味道。加上夜市內的食肆檔攤幾乎都開門做生意，到訪時也十分旺場呢。而且夜市本身依然擺放了不少古董車甚至直升機讓人打卡，相信他日旅客還是會樂於到此一遊。

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通關後入境泰國須知

11月1日起，包括香港等46個國家及地區人士，只要持有接種2劑WHO認證疫苗的證明書、抵達泰國前72小時新冠病毒檢測陰性證明、持有泰國預訂酒店或住宿之書面或電子證明文件、抵達機場時需下載指定的App並在抵達24小時內再次進行新冠病毒檢測、及至少購買保額5萬美元的健康保險，便可享入境泰國境內包括曼谷、清邁等15個府免隔離自由活動。詳情可到相關網站查詢。