3大影帝打生打死終於抖抖　劉青雲可以剃鬚開香檳慶祝

三大影帝郭富城、劉青雲、古天樂主演的電影《掃毒3天大地大》最近完成拍攝。日前古天樂率先煞科，他與電影出品人林小明、導演邱禮濤等，在流浮山搭建的佔地近5萬平方米的泰國拍攝場景，進行開香檳慶祝儀式。隨後，郭富城、劉青雲亦相繼完成拍攝，他們聯同謝君豪、劉浩龍等一齊開香檳慶祝完成拍攝。導演邱禮濤與郭富城互相擁抱道賀，導演說：「今次同Aaron（郭富城）合作是非常好的經驗，現在已開始計劃下次合作了。」

《掃毒3》拍攝幾經波折，劇組由西雙版納轉戰汕尾，原先計劃再移師至泰國拍攝外景，但由於疫情未能成行，後斥鉅資在流浮山搭建一個近5萬平方米的泰國村寨場景進行拍攝，經歷前後數月拍攝終於順利完成。郭富城表示很開心能參與《掃毒3》的拍攝，他說：「電影今次面對頗多考驗，但整個劇組非常齊心，同導演一齊遇難解難地堅持拍攝，雖然辛苦，但係拍得很開心。」他指第一次與邱導合作非常欣賞他的冷靜和調度能力，又大讚劇組在香港搭建出近5萬平方米的泰國毒村令人驚嘆：「連金三角的樹也種出來了，令我好似置身金三角，十分真實，令大家很易投入。」

劉青雲在煞拜當天特別準備了多支香檳與一眾演員及劇組分享，完成拍攝後換上便服的他可以好好休息之餘，還表示會剃掉為戲留了數月的鬍鬚，他說：「返去可以剃鬚了，好開心，因為呢部戲經歷了很多事情，想要拍的地方又拍不到，但反而令大家經常見面吃飯，平時拍戲很少有呢啲時間，只係會不停拍，很少大家經常見面，好處是令大家熟落及團結，相信這種味道會在電影中滲透出來。」謝君豪、劉浩龍、丘占輝及灰熊等亦非常享受今次合作，表示期待新片笑謂已準備好在《掃毒4》再演出。