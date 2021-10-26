本日日本：《勇者鬥惡龍》主題客房　好多史萊姆

位於日本兵庫縣淡路島的動漫主題公園二次元之森（Nijigen no Mori），於今年5月開設了以經典RPG電玩《勇者鬥惡龍》為主題的遊樂設施「DRAGON QUEST ISLAND 大魔王索瑪與起始之島」，轉眼已開幕半年，官方為慶祝營運順利，決定與當地知名度假村「Grand Chariot 北斗七星135°」合作，於11月6日起推出《勇者鬥惡龍》主題客房，讓各位《勇》粉絲遊玩過後也可以繼續沉浸於遊戲的世界。「Grand Chariot 北斗七星135°」的經緯度位置正正是在東經 135 度，日本人認為這是個充滿神秘能量的位置，於天朗氣清的晚上望向天空，很容易就可看見北斗七星，所以以此命名。度假村共有23間Villa，其中一間將變作主題房，房間內有大量史萊姆、《勇》遊樂設施內的吉祥物HOMIROTTO及洋葱史萊姆裝飾，牆壁及窗上都貼滿公仔，還有吊燈、抱枕、小梳化等等。住客可以獲贈主題浴衣（一人一件）、專屬的入住證明卡，以及集齊房內3個勳章後可獲得相架一個。該主題客房即日起可預訂，可4人入住，房價每位每晚60,621日圓起（約HK$4,122）。