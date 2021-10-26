細佬終於18歲　吳若希畀埋居屋首期踢佢走

歌手吳若希今午（26日）錄影《勁歌金曲》。談到胞弟日前18歲生日，她笑說：「終於等到佢大個喇，可以申請單身宿舍，我成日叫佢抽居屋， （你幫佢畀首期？）可以，但之後佢要還番畀我，佢又唔係我個仔。（你唔係好錫佢咩？）佢細個就話好可愛啫，依家想佢快啲搬走！」

她透露囝囝將於下月3日1歲生日，直言自己呷醋狂呻：「返到屋企佢淨係識得攬住工人姐姐，因為工人姐姐會寵佢，我同佢講如果再係咁嘅話，我會嘴爆個仔，但佢都唔理！（第時會係呷醋奶奶？）又唔會喎，小朋友到咗5、6歲就開始唔得意。」

她又透露已訂場地幫囝囝搞生日飯局：「佢出世時啱啱疫情最嚴峻，所以冇大肆慶祝，今次諗住擺番兩、三圍，終於可以一家人食飯慶祝。」她表示最近開始派新歌，工作特別忙碌，今次邀得郭偉亮（Eric Kwok）幫她寫歌：「我成日望住佢，佢以為我有蠱惑。佢真係好似Iron Man（鐵甲奇俠），我本身好鍾意Iron Man，睇戲嗰時佢死嗰幕我喊足成個鐘，第二朝起身再喊過，我一直幻想佢係我心目中嘅理想老公。（你老公唔呷醋？ ）冇喎，佢一直陪住我。（當初唔揀外國人做老公？）想㗎，但又唔知點解識咗我老公囉。」