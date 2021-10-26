獻唱梅艷芳歌曲！唐韋琪：希望扮到佢嘅神髓

資深藝人胡楓、唐韋琪、張武孝、魯振順、漢洋、譚嘉荃和李紫昕等，今日（26日）現身九龍灣，為11月6日由「全球華人流行音樂總會」主辦的《開心派對2慈善演唱會》綵排，同時為悼念梅艷芳逝世18周年，大部分歌手都會獻唱梅艷芳的歌曲，綵排時他們一同獻唱《夢伴》。

唐韋琪透露會於演唱會獻唱2首梅艷芳的歌，已請服裝為她搜羅服飾，希望扮到對方的神髓，兒童節目出身的她向來鍾意扮嘢，本身也是對方的粉絲，但很少機會唱偶像的歌，故感到既興奮又期待，她說：「佢舉手投足都好攝人，一絲不苟，年輕人好應該向佢學習，佢嘅化妝帶領潮流，自己都貪靚，所以今次都係挑戰。」

挑戰96歲開騷？

胡楓就表示屆時不會唱梅艷芳的歌，他擔心唱女人歌會獻醜，對於下月「樂壇教父」Uncle Ray以96歲之齡開騷，打破他之前以89歲之齡開騷的紀錄，問他會否將來也挑戰96歲開騷？向來玩得的他講笑說：「佢破紀錄好呀！舉腳贊成，而我唔知有冇咁長命呢？唔知喺唔喺度，喺度梗係好，但係到時又唔知仲唱唔唱得。」他表示世界好美好會不捨得一切事物，問是否不捨得美女？他說：「90歲仲諗美女？都欣賞嘅。」提到這次為慈善演唱出力，他希望幫助有需要的音樂人，以及培訓音樂人的機構籌款，並表示自己雖然不是歌手，都想盡少少力。