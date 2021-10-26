Q：我今年28歲，4年前在恥骨陰毛位置生了一粒粉瘤，醫生開了藥膏同抗生素給我，食藥後粉瘤就消失了。上個月，在同一位置再長出粉瘤，怎知當它消失後，又在左方長出另一顆更大粒的粉瘤，大約5cm x 2.5cm，而且好似發炎，形狀橢圓形像脂肪瘤，我擔心會是其他問題，擠出來有少少流質狀液體，偏黃色，間中會伴隨少量血色，希望可以提供解決方法，謝謝！

W君

Ａ：粉瘤的正式醫學名稱是「皮脂腺囊腫」或「表皮囊腫」，它屬常見的良性皮膚科疾病，分為多發性和單發性。粉瘤大多從身體皮脂分泌旺盛的部位冒出，包括頭皮、臉頰、耳朵內部或耳垂、背部、臀部、乳房、腹部、手臂、腿內側、腋下。男女的性器官均有機會長出皮脂腺囊腫，男的長在陰阜和恥骨面、龜頭、陰莖上或陰莖根部；女性則多數長在陰阜和恥骨面以及大陰唇等。

大部分人容易將粉瘤、暗瘡痘痘和脂肪瘤混淆，這類皮脂腺囊腫長在性器官上較易被誤會是性病，若護理失當或擠壓，加入流汗、內衣褲侷促、透氣不佳，易引發傷口發炎和流出惡膿，有礙觀瞻也更易招惹性病疑雲了。粉瘤是一顆長於皮膚表層的突起物，大小從幾毫米到超過10厘米以上都有，它的特徵是中央位置會有一顆俗稱為「肚臍眼」的小黑點，那是粉瘤的開口，會流出白色或黃色的黏稠異味膿漿。皮膚之下，粉瘤的整體形態就是一個囊袋，囊袋可以相當寬闊，裝載了容量駭人的膿漿，有指膿漿是人體的老廢角質。粉瘤跟暗瘡、脂肪瘤是不同的，例如上述的「肚臍眼」小黑點和囊袋是粉瘤所獨有的形態。粉瘤的成因較多與家族遺傳體質有關，就算個人注意衞生，它們依然會長出來，而暗瘡則與個人衞生問題較為有關等。

這亦隨之牽涉到治療方式之不同，例如暗瘡能靠身體代謝而凋謝，也能靠調整衞生習慣、飲食、睡眠、壓力而改善和控制。但粉瘤較難靠自體代謝而消褪，擠破粉瘤會導致細菌感染，如受感染、變腫脹便要靠抗菌藥物消炎，腫脹異常需靠醫生進行引流，但引流通常治標不治本，皮膚下的囊袋仍會積聚膿漿繼而復發，徹底消除的方法只有靠局部麻醉摘除囊袋才能根治。由於閣下已對接連長出的陰部粉瘤束手無策，現時最大的一顆表面面積已達幾厘米直徑，在陰阜形成了範圍很大的患處，且有蔓延之勢，建議閣下盡快求醫，除靠內服外敷暫時控制爆發和炎症，還得跟皮膚科醫生仔細商討，需否靠小手術去摘除陰部粉瘤。

李偉儀