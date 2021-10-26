衝擊視帝之作！譚俊彥喊功勁過「苦命婦」楊卓娜

無綫台慶劇《換命真相》由譚俊彥、鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻等演出，播出後話題不絕，昨晚（25日）劇情出現高潮位，小時候因遇上嚴重車禍以致父母雙亡鄧佩儀，遺失媽媽留下來的灰色冷衫，極度傷心無助，幸譚俊彥預知其慘況，暗中助她尋回「遺物」，期間忍不住憶起她「上一世」慘死情景。被視為有力挑戰視帝的譚俊彥演技大爆發晒「多元喊功」，先是目睹鄧佩儀重獲冷衫時笑着流下憐惜的淚水；繼而是目睹女友屍體時流下悲慟的眼淚；再者是遭楊卓娜怪責時流下有口難言的心痛之淚。

譚俊彥喊功有感染力獲網民大讚，指其喊功猶勝「苦命婦專業戶」楊卓娜，網民指：「譚仔企喺度喊，但搶過娜姐。」、「今集可以推翻啲人話佢冇演技。」另外，鄧佩儀的喊戲亦同樣備受認可，網民讚：「佢啲喊戲都幾好，唔係就咁谷眼淚，而係Feel到佢冇咗件冷衫時嗰種心痛。」、「第一次做女一表現很不錯。」

另外今晚（26日）及明晚（27日）播出的劇情亦是高潮迭起，今晚劇情講到譚俊彥遇到「上一世」維利大廈的遇難者馮素波、寶珮如、陳嘉輝，他想盡辦法「救回」五人。另離奇富貴卻自殺的陳庭欣，其神秘面紗亦會逐步被揭開，被爆與有婦之夫有不尋常關係。除了緊張情節，譚俊彥與朱敏瀚的HeHe情亦相當爆笑，二人除了對白抵死、更互打pat pat，關係耐人尋味。

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