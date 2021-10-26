馮允謙扮吸血鬼開工48粒鐘　又攬又抱索女當補償

歌手馮允謙（Jay）的吸血鬼愛情系列MV來到最終章，推出新歌《一步一悔過》，今次他包辦新歌的曲、詞、編，他透露demo歌名本為《Sorry》，旋律是幾年前與女友吵架後寫：「當時我嘅事業靜咗落嚟，進入咗低潮期，個人好躁又固執，嗌完交唔肯say sorry。之後對自己好失望、好內疚，於是寫咗呢首歌。今次歌詞係講『遺憾』，我哋成長中會錯失補救嘅機會，返唔到轉頭，錯過咗就係錯過咗，所以要好好珍惜。」

MV故事講述身為吸血鬼的Jay不忍重傷的人類徐㴓喬（Asha）奄奄一息，令她都變成吸血鬼延續生命，後來兩人相愛，過住幸福快樂日子。但後來善良的Asha拒絕以鮮血續命，身體逐漸虛弱，眼見愛「人」步近死亡，Jay非常心痛和悔咎，最後樹林中傳來一聲槍響，他抱住滿身鮮血的Asha仰天吶喊。

而拍攝當日，Jay自爆已連續開工48小時，為保持清醒和去水腫，他更提早凌晨3點去跑步：「嗰全日拍廣告，朝早4點集合出發拍MV，我提早3點去跑7公里去水腫，到依家已經48小時冇瞓覺，有少少攰，但好多同事陪我開工，團隊合作好開心！」講到首次與Asha合作就又攬又抱，他說：「同Asha之前喺活動見過一次，第二次見就要好親密咁攬住，佢好Sweet又冇包袱，可能我哋都係ABC，好順利好愉快，但如果拍錫戲就會好驚。」爽朗的Asha即拍拍他膊頭笑說：「到依家拍咗8個鐘，我哋Friend咗啦！其實今次係我第一次（拍MV），雖然演吸血鬼，但一啲都唔恐怖，衫同風景都好靚，感覺好淒美。」