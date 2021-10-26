楊柳青化特技妝酒精入眼求醫　醫生以為燒傷

藝人劉浩龍、蘇皓兒及楊柳青作客TVB娛樂新聞台節目《Star Talk》，接受主播許文軒（Edmond）訪問，大談拍攝驚慄新戲《糖街製片廠》的感受。參與演出的蘇皓兒表示：「早已放下歌手包袱，都冇做女團好幾年，形象都同之前好唔同，嚟緊希望可以做多啲唔同類型嘅角色！（你成日做學生？）依家連學生都做唔番啦！」劉浩龍即笑說：「唔會啩！你做得我個女啊！」

楊柳青就坦言曾向公司提過不接拍驚慄電影：「我出埠拍戲，都唔可以自己一個瞓酒店，但因為今次係我哋同公司成班演員第一次一齊合作，已經好吸引，好少可以大家聚埋一齊拍戲，全部人都認識，我諗唔會太恐怖啩！」

講到新戲有大量特技化妝，楊柳青表示：「有日晨早化妝，化妝師唔小心滴咗啲酒精入我隻眼，好痛好乸，完全睜唔開，驚隻眼有事所以立即睇醫生，不過當時未有時間落妝，我一去到診所已經耷低頭，怕嚇親人，當我入房見醫生嘅時候，已經事先張揚話我塊面化咗特技妝，但可能佢聽唔到，佢第一句同我講『你塊面都燒得好嚴重吓喎！』」

而劉浩龍亦直言化特技妝不好受：「每次都要化好長時間，大概3個幾鐘，因為唔可以郁，又唔可以玩電話，連食嘢飲嘢瞓覺都唔得，不過真係第一次有成6個人同一時間服侍我，而落妝亦好痛苦，要用插插入皮膚先甩到！拍完之後嗰日，我嘅眼皮變咗四眼皮，嚇到我立即問化妝師，佢話『20幾歲會好快復原，你隔多幾日應該冇事，最多畀個面膜你』，真係激死我！」