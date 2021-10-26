店員夠勤力　店長身心得益

日本AV有唔少描述店員與店長之間嘅關係，當中嘅女店員個個都秀色可餐，而且工作勤力又聽話，面對店長嘅要求都能夠一一應付，就算要佢哋獻身亦會答應，所以做店長真係疏肝呀！

濕身誘惑

喺kawaii*出品嘅《與可愛打工妹沉溺婚外情》中，日向夏青春可愛，為咗搵外快，去到一間便店利打工，雖然工作辛苦，但係阿妹卻搵到樂趣，就係親近成熟隱重又愛護家庭嘅男店長菅田，佢喺工作期間經常有意無意咁向明哥施以走光誘惑，但係菅田卻不為所動。有一日，阿妹冒雨返工搞到全身濕晒若隱若現，乘機向菅田挑逗一番，終於令對方失守，繼而展開連場大戰！自此之後，夏妹成日勾引明哥交歡，兩人愛慾交纏，幾乎每晚都要喺便利店尋歡作樂。

特別調教

由DAHLIA推出嘅《名媛人妻墮落NTR紀錄》入面，七海蒂娜係一位名媛，又高傲又挑剔，去到便利店嫌店長涼太年紀大又手腳慢，鬧到對方狗血淋頭。不過蒂娜好快就有報應，佢老公因為商業詐欺畀人拉咗去坐花廳，而蒂娜就淪落到喺便利店打工，點知店長就係涼太！呢次涼太梗係有仇報仇，除咗喺工作上挑剔之外，仲要求阿妹去開房進行特別調教，蒂娜為咗份工只好答應，估唔到涼太嘅雄風強勁，居然可以梅開三度，令蒂娜飽受快感衝擊，甘願成為店長嘅洩慾工具。

濫用職權

Ideapocket推出嘅《性騷擾快感墮落》，講述白峰美羽喺一間咖啡店打工，由於工作態度良好，而且樣靚身材正，所以深受客人歡迎，侍應大雄亦對佢充滿好感。有一日，兩人傾談得相當投契，期間美羽透露自己家境清貧，所以要靠打工維持生活費同學費，從旁偷聽嘅店長德叔相當妒忌，於是濫用職權，向美羽毛手毛腳，繼而喺店內將阿妹霸王硬上弓，點知大雄呢個衰仔不但唔出手阻止，仲一邊觀戰一邊自娛，實在太離譜啦！

簡評

今日為大家介紹嘅店長系列，當中嘅店長實在令人羨慕又妒忌，皆因索女店員任佢魚肉，認真Happy！喺3部作品中，本仙最鍾意日向夏主演嘅《與可愛打工妹沉溺婚外情》，雖然夏妹嘅身材唔算激凸，但勝在青春嫩口，向店長百般挑逗時，顯出對青春無悔嘅狂妄同任性，而肉搏場面以便利店做場景，畫面逼真，的確好睇！