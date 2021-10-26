「後生版林夏薇」黃紫茵膽生毛　掂有毒植物徘徊鬼門關

24歲的黃紫茵加入無綫年半機會不斷，希望日後於拍劇方面有所發展的她，早前「放空」長達1年去體驗人生及累積閱歷，期間數度遇上意外，幾乎小命不保，幸而最終吉人天相！

黃紫茵早前獲派演劇集《青年心城之撐起青春》，演技爆發被喻為「後生版林夏薇」：「今次算係我首次正式拍劇，機會算嚟得快，仲安排咗拍喊同跳樓戲畀我，拍檔畀意見我之餘，仲幫手勾起我嘅情緒，等我易啲投入，感覺好好。」

畢業於理工大學設計系的她，早前享受了一個長達整整1年的悠長假期：「畢業後媽咪同我講，話一定要搵份自己喜歡嘅工作，加上畢業前真係好忙，所以正式完成學業後，我分別同唔同嘅同學去咗4個旅行，先後到訪西藏、越南、英國、荷蘭及沖繩等地。（咁有錢？）真係用晒自己啲積蓄，好彩我媽咪好支持我，佢一直係我嘅精神伴侶！」

內地旅行期間，她先後試過食物中毒、高山反應，又曾因接碰有毒植物，搞到一度徘徊鬼門關：「行山路經過叢林，應該掂到啲嘢，冇耐就全身敏感，好彩得路過嘅僧侶幫忙咋。高山反應嗰次仲驚，我不停喺度傻笑，朋友覺得我好high，跟住發現我嘴唇變咗紫色，吸咗一晚氧氣先回復正常。」回想起來依然「一額汗」，但她仍十分享受旅途的所見所聞，認為是難得的一次人生體驗。

談到自己的興趣時，黃紫茵說：「我係一個真正嘅道士，本來計劃咗要返內地龍虎山『考牌』嘅，不過疫情關係未能成行，依家希望明年7、8月能夠成行啦。（咁會唔會同演員身份有衝突？）唔會，如果我嘅工作要性感少少，都係為咗藝術作品，而唔係賣弄。我哋都冇話唔可以食肉同性交，只要年輕精力充沛，同埋識享受，都係求真嘅表現，都冇話唔畀做，只要唔好害人就得。」

姓名：黃紫茵 JOJO

出生日期：1997年4月3日

星座：白羊座

職業：KOL、主持、演戲

興趣：跳舞、畫畫