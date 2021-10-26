Spencer Bradley　潛力新星　舞動激情

又要人工高，又要時間自由，究竟有冇咁夢想嘅職業呢？美國人氣脫星Spencer Bradley就話拍四仔完全符合晒上述要求，雖然佢喜愛自由，但咪以為佢嘅演出好流，相反係表演精彩絕無欺場，更因而爆紅！

舞藝出眾

有人話性格改變命運，呢句話套用喺Spencer Bradley身上最為適合，事關佢天生愛自由嘅個性，討厭朝九晚五嘅工作，因而令佢踏上脫星之路。讀書時佢性格好動，喜歡參加各項運動，不過佢最愛係跳舞，雖然身形嬌小，舞藝卻相當出眾。大學畢業後，佢去咗間美容學校進修，並且獲得美容師資格，正當大家以為佢會朝呢個行業發展時，反而走咗去俱樂部跳艷舞。原因係佢喜歡工作時間自由，閒時可以約埋成班朋友去吃喝玩樂，不知幾爽咁話！

及後佢轉做成人直播工作，拿手好戲梗係跳艷舞，憑住出色嘅舞藝及身材，好快就喺網上爆紅，更吸引到脫星事務所嘅注意，原來佢亦對拍四仔有興趣，就係咁，2019年7月下海演出處女作《Shot Her First》。

動作誘人

對於第一次演出，Spencer Bradley自覺表現差，但係四仔迷就唔係咁睇，覺得佢表現投入，反應相當激烈，令人睇得興奮無比，阿妹坦言冇諗過會得到讚賞，因而令佢提升自信。

而講到令佢爆紅嘅作品，就係2020年1月為網站Team Skeet's Exxxtra Small演出一部四仔短片，呢個網站以蘿莉身形脫星為賣點，主打男女身形反差度極高嘅床戰，身高僅得152cm嘅Spencer Bradley，不但符合要求，更令四仔迷見識到佢出色嘅床技。習舞多年嘅佢，身體柔軟度極高，加埋跳艷舞嘅經驗，識得以誘人動作嚟撩動四仔迷嘅感官，而且演出前佢會同對手交流，講出自己身體嘅敏感帶，令出嚟嘅效果更加吸引。憑住出色嘅演技同床技，不但令人氣飆升，更獲得Hustler、Girlfriends Films、Wicked Picture等大型片廠嘅合作機會，喺今年初嘅AVN頒獎禮更獲提名「最佳新進脫星」、「最佳性愛演出」，絕對有天后級脫星嘅潛質。

Profile

出生日期：1994年9月8日

身高：152cm

三圍：34C-24-34

Spencer Bradley最愛喺社交網跟粉絲聊天，最常傾嘅話題，就係談論佢喺作品中嘅演出。阿妹解釋從粉絲嘅評論中，可以得知自己有需要改進嘅地方，對事業發展相當有幫助。