【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿二戊申土開日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：開業、嫁娶、移居

忌：安床、置業、買地

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

做事墨守成規難有進步，改變有助扭轉乾坤。

金牛座

堅持與專注是你的優勢，但做事要留意細節。

雙子座

樂於為有需要的人排難解紛，可收獲好人緣。

巨蟹座

跟身邊人相處勿太自我中心，易惹對方反感。

獅子座

身心狀態一般，做事提不起勁，渾渾噩噩。

處女座

有機會被爛桃花纏上，謹記守住道德底線。

天秤座

花錢要有節制，胡亂碌卡有可能負債收場。

天蠍座

改善財務不能單靠節流，也要努力開源啊！

人馬座

事業運不錯，利開發新業務或接觸新客戶。

山羊座

嚮往平淡生活，不妨陪家人吃頓豐富晚餐。

水瓶座

做事如有神助，可望在事業方面一展才華。

雙魚座

心情低落，建議找個渠道把鬱悶發洩出來。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）虎 易惹禍

鼠

思路清晰，適當時表現自己，可獲讚賞。

牛

財運亨通，抓住投資機遇，忌優柔寡斷。

虎

是日沖煞，心態懶散，投機取巧易惹禍。

兔

正財運旺，為工作付出愈多，回報愈多。

龍

貴人助力強，生活遇上麻煩事也不用怕。

蛇

偏財旺，易中獎或買到物超所值的貨品。

馬

與共事者合作無間，事業發展無往不利。

羊

渾身正能量，生活無憂，桃花運超旺。

猴

心情舒暢，得到貴人關照，喜上眉梢。

雞

諸事不順，要沉着應對，防小人來犯。

狗

事業受阻，上位時機未到，人際關係差。

豬

焦躁不安，做事畏首畏尾，難取得成功。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

馬：崇尚自由 判斷力強

馬匹是古時長途代步的交通工具，也是打仗的重要戰略物資，戰馬的數量及強弱直接影響戰爭的成敗，甚至與朝代興衰息息相關。在十二生肖中，馬排行第七，因牠的政治及經濟地位，傳統以來非常受到官方及民間的尊重。

馬是中國六畜之首，其餘五畜：牛、羊、豬、狗、雞皆可食用，唯因馬的獨特地位，自古已被禁止屠宰，古人更每年按時向馬神參拜，可見馬在人們心中具有神聖的地位。

不同朝代的皇帝也非常重視馬的地位，甚至推出不少與馬相關的政策，例如設定負責統籌全國養馬之牧監，自願養馬也可減免部分賦稅等等。說到馬匹在中國傳統歷史的地位，就不能不提流傳了千年的汗血寶馬。史載張騫自西域歸來，向漢武帝表示大宛國良駒甚多，流出的汗色如紅血，因此名為汗血馬，漢武帝向來愛馬，得悉汗血馬日行千里，立即派遣使團帶同大量黃金，前往大宛求換汗血馬。但大宛王不僅拒絕，更藉口殺死整個使團，漢武帝大怒，兩次出兵西域，後來大宛人殺了大宛王求和，並承諾每年向漢室進貢良馬，這種寶貴的馬種得以傳入中土。