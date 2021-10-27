巨星空抱撼！羅賓威廉斯《哈利波特》夢未圓

今年是荷里活已故諧星羅賓威廉斯（Robin Williams）的70歲生忌，剛巧亦是《哈利波特神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer’s Stone）上映的20周年紀念。曾與羅賓於賣座喜劇《肥媽先生》（Mrs. Doubtfire）等片合作過的《哈利波特》美國導演基斯哥倫布（Chris Columbus），近日受訪時就踢爆原本羅賓生前一直恨演《哈》系列！

雖然羅賓三番四次要求想演《哈》，但奈何原著小說作者羅林（J. K. Rowling）曾向電影公司要求所有主要角色都必須由英國演員飾演，因此連荷里活巨星羅賓威廉斯亦冇情講！執導和監製《哈》系列的基斯受訪時就透露羅賓曾主動向他表示想在《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》（Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）中飾演「路平教授」，基斯無奈拒絕並回答：「佢哋只係要英國演員，我幫唔到手呀！」他坦承要拒絕羅賓，對他來說是很困難的事。結果「路平教授」一角由英國男星David Thewlis飾演。除了「路平」之外，羅賓亦於《哈》首集時曾經爭取飾演巨人「海格」，但因為同樣問題而傾唔成。據知華納兄弟好想搵羅賓飾演，但因國籍問題而被羅林拒絕。

除了痛失兩個令他事業更上一層樓的重要角色之外，原來早於1979年大導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）開拍恐怖片《閃靈》（The Shining）之前曾考慮搵羅賓或羅拔迪尼路（Robert DeNiro）飾演男主角小說作家Jack Torrance，但史丹利的決定被原著小說作家史提芬京（Stephen King）以及電影公司否決。最終角色由另一「好戲之人」積尼高遜（Jack Nicholson）飾演，而他亦因此而走紅。多年後，羅賓再次失掉角色給積尼高遜！據知導演添布頓（Tim Burton）當年開拍《蝙蝠俠》（Batman）曾選中羅賓飾演「小丑」，但被監製拒絕。最終角色亦落在積尼高遜手上！