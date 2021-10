巨星空抱撼！羅賓威廉斯《哈利波特》夢未圓

今年是荷里活已故諧星羅賓威廉斯(Robin Williams)的70歲生忌,剛巧亦是《哈利波特神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer’s Stone)上映的20周年紀念。曾與羅賓於賣座喜劇《肥媽先生》(Mrs. Doubtfire)等片合作過的《哈利波特》美國導演基斯哥倫布(Chris Columbus),近日受訪時就踢爆原本羅賓生前一直恨演《哈》系列!

雖然羅賓三番四次要求想演《哈》,但奈何原著小說作者羅林(J. K. Rowling)曾向電影公司要求所有主要角色都必須由英國演員飾演,因此連荷里活巨星羅賓威廉斯亦冇情講!執導和監製《哈》系列的基斯受訪時就透露羅賓曾主動向他表示想在《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)中飾演「路平教授」,基斯無奈拒絕並回答:「佢哋只係要英國演員,我幫唔到手呀!」他坦承要拒絕羅賓,對他來說是很困難的事。結果「路平教授」一角由英國男星David Thewlis飾演。除了「路平」之外,羅賓亦於《哈》首集時曾經爭取飾演巨人「海格」,但因為同樣問題而傾唔成。據知華納兄弟好想搵羅賓飾演,但因國籍問題而被羅林拒絕。

除了痛失兩個令他事業更上一層樓的重要角色之外,原來早於1979年大導演史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)開拍恐怖片《閃靈》(The Shining)之前曾考慮搵羅賓或羅拔迪尼路(Robert DeNiro)飾演男主角小說作家Jack Torrance,但史丹利的決定被原著小說作家史提芬京(Stephen King)以及電影公司否決。最終角色由另一「好戲之人」積尼高遜(Jack Nicholson)飾演,而他亦因此而走紅。多年後,羅賓再次失掉角色給積尼高遜!據知導演添布頓(Tim Burton)當年開拍《蝙蝠俠》(Batman)曾選中羅賓飾演「小丑」,但被監製拒絕。最終角色亦落在積尼高遜手上!